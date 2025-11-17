Horóscopo: ¿cuál es el signo que deberá tener cuidado con sus impulsos este lunes 17 de noviembre?

La astrología occidental revela el futuro de cada signo zodiacal basándose en la posición del Sol, los planetas y las estrellas. Esta disciplina evalúa el destino de los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). Dicha configuración celeste ofrece una guía sobre los acontecimientos del día.