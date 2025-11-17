Secciones
DeportesMás deportes

Agenda de TV: Alemania busca la clasificación al Mundial y se cierra el Clausura

Barracas Central-Huracán y Belgrano-Unión, lo mejor de la LPF.

DECISIVO. Alemania necesita un empate ante Eslovaquia para sellar su clasificación al Mundial 2026. DECISIVO. Alemania necesita un empate ante Eslovaquia para sellar su clasificación al Mundial 2026. FOTO TOMADA DE X.COM/DFB_TEAM
Hace 1 Hs

Amistoso Internacional

14: Finlandia-Andorra (Disney+)

Eliminatorias Europeas

16.30: Alemania-Eslovaquia (ESPN)

16.30: Países Bajos-Lituania (ESPN 3)

16.45: Malta-Polonia (Disney+)

16.45: Montenegro-Croacia (Disney+)

16.45: Irlanda del Norte-Luxemburgo (Disney+)

Liga Profesional Argentina

17: Barracas Central-Huracán (ESPN Premium)

17: Belgrano-Unión (TNT Sports)

17: Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia (ESPN 2)

19.30: Platense-Gimnasia (TNT Sports)

NBA

21: Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks (HBO Max)

NFL (Fútbol Americano)

22: Las Vegas Raiders-Dallas Cowboys (ESPN 2)

Temas Club Atlético BelgranoClub Atlético Unión de Santa FeClub Social y Deportivo Defensa y JusticiaSelección alemana de fútbolLiga Profesional de FútbolEliminatorias 2026Torneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rumbo al Mundial 2026: Cabo Verde disputa un amistoso internacional clave

Rumbo al Mundial 2026: Cabo Verde disputa un amistoso internacional clave

Cristiano Ronaldo perdió el control en Irlanda y sufrió su primera expulsión con la camiseta de Portugal

Cristiano Ronaldo perdió el control en Irlanda y sufrió su primera expulsión con la camiseta de Portugal

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
2

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
3

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
4

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur
6

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Más Noticias
Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios