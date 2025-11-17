Agenda de TV: Alemania busca la clasificación al Mundial y se cierra el Clausura

Amistoso Internacional
14: Finlandia-Andorra (Disney+)
Eliminatorias Europeas
16.30: Alemania-Eslovaquia (ESPN)
16.30: Países Bajos-Lituania (ESPN 3)
16.45: Malta-Polonia (Disney+)
16.45: Montenegro-Croacia (Disney+)
16.45: Irlanda del Norte-Luxemburgo (Disney+)
Liga Profesional Argentina
17: Barracas Central-Huracán (ESPN Premium)
17: Belgrano-Unión (TNT Sports)
17: Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia (ESPN 2)
19.30: Platense-Gimnasia (TNT Sports)
NBA
21: Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks (HBO Max)
NFL (Fútbol Americano)
22: Las Vegas Raiders-Dallas Cowboys (ESPN 2)