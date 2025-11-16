Johnny Depp y un momento histórico en La Bombonera: así fue su encuentro con Riquelme

La visita de Johnny Depp a la Argentina sumó un nuevo capítulo cuando eligió vivir el ambiente futbolero desde La Bombonera, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país. El actor asistió al duelo entre Boca Juniors y Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 y lo hizo desde un palco en el que, además de compartir espacio con "Corcho" Rodríguez y Verónica Lozano, posó para una foto muy comentada junto a Juan Román Riquelme. Su presencia, con boina, campera de cuero y anteojos de montura gruesa, fue rápidamente captada por los hinchas y las cámaras de televisión.