Johnny Depp y un momento histórico en La Bombonera: así fue su encuentro con Riquelme

La visita de Johnny Depp a la Argentina sumó un nuevo capítulo cuando eligió vivir el ambiente futbolero desde La Bombonera, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país. El actor asistió al duelo entre Boca Juniors y Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 y lo hizo desde un palco en el que, además de compartir espacio con "Corcho" Rodríguez y Verónica Lozano, posó para una foto muy comentada junto a Juan Román Riquelme. Su presencia, con boina, campera de cuero y anteojos de montura gruesa, fue rápidamente captada por los hinchas y las cámaras de televisión.
El estadounidense se encuentra en el país para presentar "Modigliani, tres días en Montparnasse", realizar la avant première en Cinemark Palermo y cumplir con actividades de prensa. También pasó por La Plata, donde recibió el título de “visitante ilustre”. En un video publicado por el canal oficial de Boca, sorprendió al sumarse al tradicional "Dale, Boca". La cancha xeneize ya había recibido a Dua Lipa y Noel Gallagher durante la misma semana, reforzando el magnetismo internacional del estadio. En diálogo con la prensa, Depp comentó de Argentina me gusta el fútbol, el asado y el vino. En ese orden.
Su estadía incluyó además una cena en el Faena Buenos Aires, donde improvisó una intervención musical junto a Rodríguez en The Library Lounge. Al día siguiente, compartió una extensa mesa en el restaurante El Mercado con Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, María Campos y Concepción Blaquier, y se mostró particularmente cercano con el personal del lugar, accediendo a todas las fotos solicitadas. Ese gesto generó entusiasmo entre los empleados y los comensales presentes en la sala.
Una noche que terminó en guitarras, canciones y distinciones
El encuentro derivó en un momento inesperado cuando Depp y Rodríguez tomaron guitarras y comenzaron una improvisación musical a la que luego se sumó la voz de María Campos con una versión de Knockin’ On Heaven’s Door. Su agenda incluyó además una masterclass en La Plata junto al protagonista del filme, Riccardo Scamarcio, en la que el intendente Julio Alak volvió a destacar su visita, entregándole la distinción de “Visitante Ilustre”. En esa ocasión, el actor dijo: "me encanta la cultura, la tradición, la pasión por la artesanía. Buenos Aires tiene una energía especial. La dulzura y el afecto de la gente son únicos".