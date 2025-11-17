Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Superador

Durante el debate, el intendente destacó que el trabajo se desarrolló durante más de dos años con la arquitecta Isabel Salas a la cabeza. Consideró que el nuevo COU es superador al que estaba vigente, dado que ahora se “cuida mucho más las alturas”. Señaló también que se prohíbe construir sobre medianeras y que a los barrios privados se les pone un límite de 250 metros para asegurar la conectividad de la ciudad y evitar barreras físicas enormes como ocurre en la actualidad. “Es un código más conservador, que cuida más la naturaleza”, dijo.