Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

El Ejecutivo Municipal promulgó con el N° 2.517 y publicó en el Boletín Oficial a la ordenanza que servirá para construir la ciudad de los próximos años.

Luego de más de tres décadas y con más de una docena de modificaciones en el medio, Yerba Buena tiene un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU). Bajo el número 2.517, la Municipalidad que conduce Pablo Macchiarola promulgó y publicó en el Boletín Oficial el pasado jueves la norma que sancionó el Concejo Deliberante el 30 de septiembre para reemplazar la Ordenanza 613. Esta nueva normativa de más de 200 páginas permitirá regular el desarrollo urbanístico y el crecimiento de la ciudad durante las próximas décadas.

El nuevo COU contempla detalles específicos en cuanto a la altitud de las construcciones. Indica la altura máxima de los inmuebles según las diferentes áreas urbanas y corredores comerciales del municipio. En algunos sectores, el máximo serán cinco pisos y, en otros, como en el casco viejo, sólo planta baja y un piso. Además, fija límites de 250 metros de extensión para barrios privados y prioriza la construcción de viviendas por sobre locales comerciales, según argumentó el oficialismo.

Durante el debate, el intendente destacó que el trabajo se desarrolló durante más de dos años con la arquitecta Isabel Salas a la cabeza. Consideró que el nuevo COU es superador al que estaba vigente, dado que ahora se “cuida mucho más las alturas”. Señaló también que se prohíbe construir sobre medianeras y que a los barrios privados se les pone un límite de 250 metros para asegurar la conectividad de la ciudad y evitar barreras físicas enormes como ocurre en la actualidad. “Es un código más conservador, que cuida más la naturaleza”, dijo.

Hasta la semana previa a la promulgación, ediles de la oposición solicitaron a Macchiarola que vete la ordenanza. Argumentaron que el nuevo COU permitirá un crecimiento descontrolado de la población, el tránsito y la demanda de recursos, con impacto directo en la calidad de vida”.

