Por el COU de Yerba buena: “Sólo les interesa criticar, con nulos criterios técnicos”
Hace 2 Hs

Los concejales de Yerba Buena Agustín Simón Padros y Franco Marigliano salieron al cruce de sus pares de la oposición, María Decoud Griet y Rafael Olea, quienes firmaron una nota dirigida al intendente Pablo Macchiarola para solicitarle el veto sobre el proyecto de ordenanza del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU). 

“La oposición tuvo dos años para presentar propuestas alternativas al código enviado por el (Departamento) Ejecutivo, y no lo hizo. Solo les interesa criticar, con nulos criterios técnicos. No dieron el quórum para debatir, y cuando no le quedó otra se dignaron a acudir al recinto para armar un circo político que a los vecinos de Yerba Buena no les interesa”, sostuvieron los ediles. 

Además, Simón Padros y Marigliano coincidieron en que “ya pasaron muchos días para ponerse a tono con una norma fundamental para beneficio de la ciudad”. “(Los opositores) podrían haber ocupado su tiempo aportando con una mirada positiva. Pero en dos años no sumaron nada, ni al código como tampoco con proyectos de ordenanzas útiles”, apuntaron. 

La iniciativa fue sancionada a fines de septiembre por voto desempate, y se espera que esta semana se avance con los pasos administrativos para la promulgación y puesta en vigencia del texto que apunta a mejorar el ordenamiento territorial de la “Ciudad Jardín”.

