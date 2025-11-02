Por el COU de Yerba buena: “Sólo les interesa criticar, con nulos criterios técnicos”

“La oposición tuvo dos años para presentar propuestas alternativas al código enviado por el (Departamento) Ejecutivo, y no lo hizo. Solo les interesa criticar, con nulos criterios técnicos. No dieron el quórum para debatir, y cuando no le quedó otra se dignaron a acudir al recinto para armar un circo político que a los vecinos de Yerba Buena no les interesa”, sostuvieron los ediles.