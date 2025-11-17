Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

La detención de Julio De Vido se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazó un último recurso de su defensa, dejando firme la sentencia a cuatro años de prisión por ser partícipe necesaria en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculado al manejo de subsidios ferroviarios y que derivó en la Tragedia de Once (52 muertos y más de 700 heridos).