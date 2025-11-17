Secciones
Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

El gobernador rechazó la “condena injusta” por la Tragedia de Once.

RECLAMO. Kicillof pidió que De Vido cumpla su condena en su domicilio RECLAMO. Kicillof pidió que De Vido cumpla su condena en su domicilio
Hace 1 Hs

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a miembros de su gabinete y una treintena de intendentes peronistas, emitieron un contundente comunicado en “solidaridad” con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El texto califica de “condena injusta” la sentencia que lo llevó a prisión por la Tragedia de Once y acusa a la Justicia de ejercer una “persecución judicial”.

El núcleo del reclamo político es la preocupación por la salud del ex funcionario, de 75 años , en línea con las denuncias previas de su familia sobre las condiciones de detención en el penal de Ezeiza. Los firmantes remarcaron que la privación de su libertad “pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”.

En consecuencia, el comunicado insta a que De Vido reciba la atención médica necesaria y, principalmente, que se evalúe “con urgencia” la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria , un pedido que su defensa ya presentó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4.

El pronunciamiento peronista no solo se centró en la situación personal de De Vido, sino que también denunció la existencia de un supuesto “lawfare”. Sostuvieron que “Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo”.

El comunicado concluyó exigiendo “revisar las actuaciones” que llevaron a la condena, “garantizar sus derechos” y adoptar medidas urgentes para resguardar su salud e integridad. Entre los firmantes se destacan figuras como Andrés Larroque, Walter Correa y los intendentes Fernando Espinoza y Mayra Mendoza.

La detención de Julio De Vido se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazó un último recurso de su defensa, dejando firme la sentencia a cuatro años de prisión por ser partícipe necesaria en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculado al manejo de subsidios ferroviarios y que derivó en la Tragedia de Once (52 muertos y más de 700 heridos).

Julio De Vido se presentó en Comodoro Py para cumplir su condena por la Tragedia de Once

Julio De Vido se presentó en Comodoro Py para cumplir su condena por la Tragedia de Once

Ahora, el foco judicial se traslada al TOF 4, que es el encargado de resolver el pedido de cumplimiento de la condena en su domicilio.

Causa cuadernos

Con la pretensión de que se imprima celeridad al mayor juicio en materia de corrupción que se desarrolla en Comodoro Py, la Cámara de Casación recibirá el martes a los jueces del Tribunal Oral Federal 7 para analizar las posibilidades de poner bajo revisión la modalidad virtual que rige en esta etapa, al debate.

El encuentro puede tornarse decisivo respecto a cómo continuará el juicio contra De Vido, Cristina Fernández de Kirchner y otros 82 imputados.

Temas Tragedia ferroviaria de OnceCristina Fernández de KirchnerAxel KicillofJulio de VidoCuadernos de las coimas
