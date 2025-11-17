El Instituto Técnico de Aguilares y un premio a nivel nacional

El equipo ganador estuvo conformado por los estudiantes León Socolsky, Sofía Faccioli y Eowlyn Montenegro, bajo la guía de los docentes ingenieros. Lucas Asan y Ricardo Amani, quienes además estuvieron a cargo de la presentación del trabajo ante el jurado. La propuesta destacó por su aporte creativo, su mirada tecnológica y su potencial aplicación en entornos urbanos.