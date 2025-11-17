El Instituto Técnico de Aguilares y un premio a nivel nacional

El Instituto Técnico Aguilares de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), obtuvo el primer puesto en el Concurso Nacional Los Materiales y la Humanidad gracias a su proyecto Badia., un innovador desarrollo de Baldosas Drenantes, Inteligentes y Autónomas creado por estudiantes de la institución.
El equipo ganador estuvo conformado por los estudiantes León Socolsky, Sofía Faccioli y Eowlyn Montenegro, bajo la guía de los docentes ingenieros. Lucas Asan y Ricardo Amani, quienes además estuvieron a cargo de la presentación del trabajo ante el jurado. La propuesta destacó por su aporte creativo, su mirada tecnológica y su potencial aplicación en entornos urbanos.
En esta edición del certamen, diez proyectos finalistas de escuelas técnicas de distintos puntos del país compitieron en la instancia nacional, demostrando el creciente interés por la ciencia, la innovación y el desarrollo de soluciones aplicadas a la vida cotidiana.
El concurso es organizado por el Instituto Sabato, el Centro Atómico Constituyentes, la Universidad Nacional de San Martín y el INET, instituciones reconocidas por su impulso al conocimiento científico y el fortalecimiento de la educación técnica.
Orgullo
Desde la UNT celebraron este nuevo logro que llena de orgullo a la comunidad educativa y fortalece el rol de la formación técnica en Tucumán. El proyecto Badia se posiciona así como una iniciativa inspiradora para futuras generaciones de estudiantes y un valioso aporte al desarrollo tecnológico nacional.
¿En qué consiste el proyecto Badia (Baldosa Drenante, Inteligente y Autónoma) propone una solución innovadora para la gestión del agua de lluvia en espacios urbanos. Se trata de una pieza de pavimento diseñada para permitir el paso del agua hacia su interior, acumularla de manera temporal y liberarla de forma controlada, evitando la formación de charcos o anegamientos en veredas y zonas transitadas.
El sistema incorpora un mecanismo interno que regula la circulación del agua según el nivel de saturación alcanzado, lo que le otorga la capacidad de funcionar de manera independiente y adaptarse a distintas condiciones climáticas. Esta tecnología apunta a mejorar la infraestructura urbana mediante un enfoque sustentable, reduciendo los problemas asociados a las precipitaciones intensas y optimizando el drenaje de superficies públicas.
Con este proyecto, los estudiantes del Instituto Técnico Aguilares logran integrar creatividad, ciencia de materiales y compromiso ambiental, ofreciendo una propuesta de alto impacto para el desarrollo de ciudades más seguras y eficientes.