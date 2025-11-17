Emma Shapplin llega Tucumán con “Venere Tour”

La reconocida soprano francesa Emma Shapplin regresa esta noche a Tucumán para presentar su Venere Tour 2025, un espectáculo que reúne los grandes éxitos de su carrera y nuevas interpretaciones que continúan consolidándola como una de las voces más singulares de la escena lírico-pop internacional. El concierto de hoy se realizará en el Teatro Mercedes Sosa, la misma sala donde cautivó al público tucumano hace casi un año.