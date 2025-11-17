Emma Shapplin llega Tucumán con “Venere Tour”

La reconocida soprano francesa Emma Shapplin regresa esta noche a Tucumán para presentar su Venere Tour 2025, un espectáculo que reúne los grandes éxitos de su carrera y nuevas interpretaciones que continúan consolidándola como una de las voces más singulares de la escena lírico-pop internacional. El concierto de hoy se realizará en el Teatro Mercedes Sosa, la misma sala donde cautivó al público tucumano hace casi un año.
Reencuentro
El vínculo de Shapplin con la provincia tiene ya una historia. Su anterior paso por Tucumán fue durante su gira Reloaded, en septiembre de 2012, cuando ofreció un show diferente en el Club Central Córdoba, donde exploró géneros como el rock y el heavy metal.
Ese repertorio, audaz para una artista con formación lírica, le valió prestigio internacional y amplió su público en todo el mundo.
Con más de 6 millones de álbumes vendidos, Shapplin se consolidó como la gran diva del crossover lírico-pop, un estilo que combina elementos neoclásicos, pop y electrónicos, fusionando la emocionalidad de la ópera con la sensualidad de la música moderna.
Su éxito global se disparó con “Spente Le Stelle”, un hit que encabezó rankings internacionales y continúa vigente más de dos décadas después.
A lo largo de su trayectoria, la soprano se presentó en escenarios tan diversos como imponentes: la Acrópolis de Atenas, la Esplanade Opera House de Singapur, el Kremlin de Moscú, el Caesarea Arena de Belgrado, además de recitales en América, el Mediterráneo y hasta en un templo de Bali.
Su presencia escénica -romántica, misteriosa y apasionada- la convirtió en una artista de culto.
Su discografía incluye Carmine Meo, Etterna, Macadam Flower, Dust of a Dandy y Venere, además de colaboraciones y registros audiovisuales como Etterna, The Macadam Flower Tour y su concierto en Caesarea.
Multifacética
A lo largo de su trayectoria, Emma Shapplin construyó una identidad artística singular, pero su nombre real es Crystêle Madeleine Joliton, nacida en París en 1974.
Formada inicialmente dentro del canto lírico tradicional, decidió muy joven apartarse de los circuitos clásicos para experimentar con sonidos híbridos y una estética más contemporánea. Ese giro creativo no solo definió su estilo, sino que también la posicionó como pionera dentro del crossover moderno, un territorio donde supo combinar teatralidad, técnica vocal y sensibilidad pop.
Shapplin no solo canta sino que también compone, produce, crea su propio vestuario, participa en la coreografía y desarrolla proyectos audiovisuales, fotográficos y plásticos. Ese carácter multidisciplinario reforzó su imagen de artista total.
Con este nuevo regreso, Tucumán tendrá la oportunidad de reencontrarse con una de las voces más distintivas de la música contemporánea. De esta forma, esta se vuelve una cita imperdible para fanáticos y curiosos que quieran vivir una experiencia sensorial única.