Santoral del 17 de noviembre: qué santos celebra la Iglesia Católica

Cada 17 de noviembre, el calendario litúrgico conmemora a varias figuras veneradas por los católicos en todo el mundo. La celebración más importante de la jornada es la de Santa Isabel de Hungría, una de las santas más populares de la Edad Media, pero no es la única que integra el santoral de hoy.
A continuación, todos los detalles sobre la vida de la santa principal del día y la lista completa de los santos y beatos que se celebran este 17 de noviembre.
Santa Isabel de Hungría: quién fue la santa que se celebra el 17 de noviembre
Santa Isabel de Hungría (1207–1231) es la figura central del santoral del 17 de noviembre. Nació en el seno de la nobleza húngara, hija del rey Andrés II, y desde joven se destacó por su profunda vida espiritual.
Una vida marcada por la caridad
Fue reina consorte de Turingia tras casarse con Luis IV.
Dedicó su vida a los pobres, enfermos y a los más vulnerables.
Fundó hospitales y renunció a los lujos de la corte para consagrarse a la pobreza evangélica.
Tras la muerte de su esposo, profundizó su vida de servicio y caridad bajo la espiritualidad franciscana. Murió a los 24 años y rápidamente su fama de santidad se extendió por Europa. Fue canonizada en 1235 por el papa Gregorio IX.
Es considerada patrona de las obras de caridad, de los panaderos, de las enfermeras y de quienes ayudan a los necesitados.
Otros santos y beatos que se celebran el 17 de noviembre
Además de Santa Isabel de Hungría, el santoral católico recuerda hoy a:
San Gregorio Taumaturgo, obispo y misionero del siglo III, reconocido por los milagros atribuidos a su intercesión.
San Acisclo y Santa Victoria, hermanos y mártires de Córdoba en el siglo IV, ejecutados durante la persecución romana.
San Hugo de Novara, obispo italiano destacado por su vida austera y pastoral.
Santa Hilda de Whitby, abadesa inglesa famosa por su labor educativa y religiosa en el siglo VII.
San Florino de Remüs, presbítero suizo venerado como protector de los agricultores.
Beata María de la Providencia, religiosa francesa y fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominica.
El calendario litúrgico varía levemente según cada país, pero estas celebraciones figuran en el santoral general reconocido por la Iglesia.