Noruega vuelve al Mundial e Italia irá al Repechaje

Para Italia, en cambio, fue otra noche amarga y un capítulo repetido de una pesadilla que parece no tener fin. Necesitaba un milagro imposible: ganar por nueve goles para evitar el Repechaje. No solo no estuvo cerca, sino que terminó sufriendo su tercera repesca mundialista consecutiva. Campeona del mundo en cuatro ocasiones, la última en este siglo, la “Azzurra” volvió a fallar en un camino clasificatorio, como ya le había ocurrido rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando Suecia y luego Macedonia del Norte la dejaron afuera del gran certamen ecuménico.