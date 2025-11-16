Secciones
Noruega vuelve al Mundial e Italia irá al Repechaje

Erling Haaland fue la figura al convertir dos goles en el triunfo de 4 a 1 sobre la "Azzurra", que por tercer vez consecutiva jugará el Repechaje.

16 Noviembre 2025

Noruega escribió una página histórica al golear 4 a 1 a Italia y sellar, después de 28 años, su regreso a una Copa del Mundo. La selección de Erling Haaland, figura indiscutida, desató la fiesta al marcar un doblete en apenas dos minutos, decisivo para derrumbar cualquier ilusión italiana. El equipo “azzurro” había comenzado ilusionado tras el gol inicial de Pio Esposito, pero rápidamente se vio superado por la contundencia rival. Antonio Nusa y Jorgen Strand Larsen completaron la goleada que desató la euforia de los noruegos.

Para Italia, en cambio, fue otra noche amarga y un capítulo repetido de una pesadilla que parece no tener fin. Necesitaba un milagro imposible: ganar por nueve goles para evitar el Repechaje. No solo no estuvo cerca, sino que terminó sufriendo su tercera repesca mundialista consecutiva. Campeona del mundo en cuatro ocasiones, la última en este siglo, la “Azzurra” volvió a fallar en un camino clasificatorio, como ya le había ocurrido rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando Suecia y luego Macedonia del Norte la dejaron afuera del gran certamen ecuménico.

 La jornada europea dejó además otros resultados destacados. Portugal arrasó 9-1 a Armenia y aseguró su boleto mundialista. Irlanda superó 3-2 a Hungría en un partidazo y jugará el Repechaje. Inglaterra, firme líder de su zona, venció 2-0 a Albania; Ucrania derrotó 2-0 a Islandia; Francia se impuso 3-1 ante Azerbaiyán; Serbia ganó 2-1 a Letonia e Israel goleó 4-1 a Moldavia.

