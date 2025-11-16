El jinete José Vizcarra fue clave en el gran triunfo de He’s a Rockstar

He’s a Rockstar, que es entrenado en el “pago del mistol” por Francisco “Panchi” Muratore se ubicó en el último lugar hasta el palo de los 500 metros. Ahí fue donde Vizcarra tomó la decisión de “acelerar” a fondo bien pegado a los palos, lo que resultó clave en el resultado final, ya que se atropelladaba por “afuera” seguramente no iba a conseguir el éxito. En los últimos 300 metros, He’s a Rockstar, Twitch Hurricane y Remanente comenzaron a luchar por el éxito y en los 100 metros finales, los primeros dos consiguieron inclinar la balanza a su favor. Recién cerca del disco, el nieto materno de Luhuk logró doblegar al pupilo de César Assad para sumar un nuevo éxito.