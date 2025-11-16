Secciones
El jinete José Vizcarra fue clave en el gran triunfo de He’s a Rockstar

El experimentado jockey se lució sobre la montura del hijo de Endorsement, que venció por el pescuezo a Twitch Hurricane.

Carlos Chirino
Por Carlos Chirino 16 Noviembre 2025

Le brindó una conducción milimétrica y resultó clave en el resultado final. El jinete José Alfredo Vizcarra se lució sobre la montura de He’s a Rockstar, que se adjudicó el clásico “Copa de Oro”, una de las carreras más importantes de la triple jornada turfística que se llevó a cabo el fin de semana en el Hipódromo 27 de Abril de Santiago del Estero.

En un final apasionante, el descendiente de Endorsement derrotó por el pescuezo a Twitch Hurricane, en el tiempo de 1’43”31/100 para los 1.600 metros. Tercero, a dos cuerpos del escolta, culminó Remanente, mientras que cuarto se ubicó Caro Amici.

He’s a Rockstar, que es entrenado en el “pago del mistol” por Francisco “Panchi” Muratore se ubicó en el último lugar hasta el palo de los 500 metros. Ahí fue donde Vizcarra tomó la decisión de “acelerar” a fondo bien pegado a los palos, lo que resultó clave en el resultado final, ya que se atropelladaba por “afuera” seguramente no iba a conseguir el éxito. En los últimos 300 metros, He’s a Rockstar, Twitch Hurricane y Remanente comenzaron a luchar por el éxito y en los 100 metros finales, los primeros dos consiguieron inclinar la balanza a su favor. Recién cerca del disco, el nieto materno de Luhuk logró doblegar al pupilo de César Assad para sumar un nuevo éxito.

En tanto, el clásico cuadrero “Triple Corona” fue para el santafesino Cowboy, que por el pescuezo relegó al cordobés Cantinero, mientras que tercero llegó el catamarqueño Albanesi, en 19” 13/100 para los 350 metros.

