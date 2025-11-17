Diego Saez-Gil: “Emprender puede ser la aventura de tu vida”

- Sin dudas es un momento muy emotivo. Creo que deber ser como es para los padres cuando los hijos de van de casa (no lo sé aún, mis hijos son muy pequeños aún). Por un lado, hay una tristeza de dejar ir algo en lo que pusiste mucho esfuerzo y amor, por otro lado un orgullo de lo logrado y de saber que ahora toma vuelo por su propia cuenta. En el caso de Pachama, en estos siete años tuvimos mucho impacto positivo, ayudamos a financiar la conservación de más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos (más que la superficie de Eslovenia) y la reforestación de 20.000 hectáreas (más que la superficie de San Francisco). Y a nivel tecnológico contribuimos con innovaciones abiertas muy importantes en el campo de la IA geoespacial lo cual tuvo impacto a nivel global. Y a lo largo del camino miles de personas de alrededor del mundo contribuyeron de distintas formas y luego crearon empresas complementarias. Es decir, para mí Pachama fue mucho más que simplemente una empresa, fue un experimento colectivo para resolver un problema global. Y me da mucha alegría que va a continuar ahora como parte de algo más grande.