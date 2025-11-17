La visión de Ricardo Arriazu: “La Argentina necesita acumular reservas”

“Ante la pregunta de quién compraría las divisas, la respuesta es: o el Tesoro -lo que tranquilizaría a los mercados asegurando el pago de la deuda-; o el propio Banco Central emitiendo dinero”, argumentó. En ese sentido, indicó que bajo esos argumentos la acumulación de reservas se daría a través de la cuenta corriente (saldos favorables en la balanza comercial y en otras cuentas de servicios) porque “la devaluación mejoraría la competitividad externa del país, elevando la tasa de crecimiento y las exportaciones de bienes y servicios, al mismo tiempo que bajarían las importaciones”. Y resaltó un estudio del think tank Bruegel, en donde muestra que Argentina y 178 países más “muestran que todo aumento rápido del tipo de cambio real baja inicialmente el nivel de actividad, reduce las importaciones, pero no eleva rápidamente las exportaciones”. “Sin embargo, estas experiencias son siempre ignoradas”, advirtió.