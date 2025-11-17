Secciones
EconomíaNoticias económicas

La Unión Industrial Argentina insiste con las reformas estructurales

Pide ampliar el universo de contribuyentes.

Martín Rappallini Martín Rappallini
Hace 3 Hs

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, renovó el pedido de avanzar con reformas que impulsen la formalización y amplíen el universo de contribuyentes en el país. “Hoy tenemos un problema, que solamente 1.000 CUIT representan el 50% de la recaudación y 10.000 CUIT son el 75%”, remarcando que el objetivo principal para los próximos años debe ser “lograr que se agrande la base de la pirámide”, dijo a Radio Rivadavia.

En este marco, Rappallini instó a buscar mecanismos que permitan a más actores sumarse al pago de impuestos, haciendo referencia a la necesidad de trabajar con los regímenes de monotributistas y responsables inscriptos, en línea con lo que está analizando la administración de Javier Milei.

Temas Unión Industrial Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

EEUU y Argentina sellaron un amplio acuerdo comercial: apertura de mercados, eliminación de aranceles y cooperación estratégica

EEUU y Argentina sellaron un amplio acuerdo comercial: apertura de mercados, eliminación de aranceles y cooperación estratégica

Los ADRs caen hasta un 7,2% y los bonos soberanos se hunden en medio de un jornada muy negativa en Wall Street

Los ADRs caen hasta un 7,2% y los bonos soberanos se hunden en medio de un jornada muy negativa en Wall Street

Inquietud en Estados Unidos por los alcances del acuerdo bilateral: quejas de ganaderos y de agricultores

Inquietud en Estados Unidos por los alcances del acuerdo bilateral: quejas de ganaderos y de agricultores

Lo más popular
Viajar sin efectivo: las billeteras digitales se consolidan como pasaporte financiero
1

Viajar sin efectivo: las billeteras digitales se consolidan como pasaporte financiero

“Cuando apostar deja de ser un juego”: un cuadernillo ayuda a entender la ludopatía juvenil
2

“Cuando apostar deja de ser un juego”: un cuadernillo ayuda a entender la ludopatía juvenil

Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo
3

Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo

Una joya escondida en Netflix: Paddleton, la emotiva historia de amistad que conquista a los suscriptores
4

Una joya escondida en Netflix: Paddleton, la emotiva historia de amistad que conquista a los suscriptores

¿Qué Santos se recuerdan este 16 de noviembre?
5

¿Qué Santos se recuerdan este 16 de noviembre?

La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo del que se cree
6

La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo del que se cree

Más Noticias
Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

El Papa recibió a Hollywood en el Vaticano

El Papa recibió a Hollywood en el Vaticano

Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro

Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro

Comentarios