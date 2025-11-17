La Unión Industrial Argentina insiste con las reformas estructurales

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, renovó el pedido de avanzar con reformas que impulsen la formalización y amplíen el universo de contribuyentes en el país. “Hoy tenemos un problema, que solamente 1.000 CUIT representan el 50% de la recaudación y 10.000 CUIT son el 75%”, remarcando que el objetivo principal para los próximos años debe ser “lograr que se agrande la base de la pirámide”, dijo a Radio Rivadavia.