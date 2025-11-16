Secciones
Finalizó la zafra 2025: Seaboard cerró la molienda y la producción nacional superó los niveles del año pasado

Según datos provisorios, se registró un incremento en el volumen de caña bruta.

La compañía Seaboard, en Salta, finalizó la molienda este fin de semana, marcando el cierre de la zafra nacional 2025.

El ex ingenio Tabacal era la única fábrica aún en actividad tras el fin de la producción de Ledesma, el pasado lunes 10 de noviembre en Jujuy. En Tucumán, la campaña sucroalcoholera había concluido el fin de semana anterior.

Según datos provisorios del Centro Azucarero Argentino, la molienda de caña bruta alcanzó las 25,176 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 2,8% respecto de las 24,483 millones de toneladas de 2024.

Los números finales de la zafra nacional 2025 se darán a conocer en los próximos días, una vez que los ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy confirmen sus cifras definitivas.

Al 31 de octubre de 2025, la zafra sucroalcoholera nacional se encontraba prácticamente finalizada y ya se registraban indicadores superiores de producción, con relación al año anterior. Los datos consolidados a esa fecha confirmaban que el volumen de azúcar físico alcanzó las 1.810.591 toneladas, lo que representó un incremento del 8,84% en comparación con las 1.663.537 toneladas producidas en la zafra 2024 a la misma fecha.

La molienda total de caña bruta también mostró un aumento significativo, alcanzando los 24.692.228 toneladas, un crecimiento del 4,03% respecto de la campaña anterior (23.735.009).

Durante la campaña no se registraron heladas sensibles y la industria operó sin paradas significativas, indicó el CAA semanas atrás.

