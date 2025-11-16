Finalizó la zafra 2025: Seaboard cerró la molienda y la producción nacional superó los niveles del año pasado

Al 31 de octubre de 2025, la zafra sucroalcoholera nacional se encontraba prácticamente finalizada y ya se registraban indicadores superiores de producción, con relación al año anterior. Los datos consolidados a esa fecha confirmaban que el volumen de azúcar físico alcanzó las 1.810.591 toneladas, lo que representó un incremento del 8,84% en comparación con las 1.663.537 toneladas producidas en la zafra 2024 a la misma fecha.