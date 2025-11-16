Argentina cayó ante Suiza y se quedó afuera de los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup

Un cierre que no alcanzó

Pese a su buen estreno en la serie, en el que derrotó con claridad a Viktoria Hruncakova, Riera no pudo repetir la historia en el dobles. Junto a Ortenzi había sido clave también en la victoria previa ante Eslovaquia, donde se impusieron en tres parciales frente a Katarina Kuzmova y Nina Vargova. Sierra, por su parte, venía de superar a Rebecca Sramkova. Sin embargo, el rendimiento colectivo no alcanzó para sostener la ilusión argentina de alcanzar nuevamente la etapa clasificatoria.