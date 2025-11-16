Argentina cayó ante Suiza y se quedó afuera de los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup

La Selección Argentina de tenis no logró sellar su boleto a los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup tras caer ante Suiza en una serie que se definió en el dobles. Allí, Julia Riera y Jazmín Ortenzi cedieron por 6-4 y 6-1 frente a Simona Waltert y Céline Naef, resultado que inclinó el global 2-1 en favor del combinado visitante. Con ese triunfo, las helvéticas obtuvieron el pase al Grupo Mundial.
En el arranque de la jornada disputada en el Córdoba Lawn Tennis Club, Riera había puesto al equipo nacional en ventaja con un claro 6-2 y 6-0 frente a Susan Bandecchi. Más tarde, Solana Sierra cayó por 6-3 y 7-6 (8) ante una inspirada Waltert, quien marcó diferencias en los momentos decisivos. El conjunto dirigido por Mercedes Paz había comenzado con solidez, pero no consiguió sostener el impulso inicial.
Suiza llegó disminuida por las ausencias de Belinda Bencic y Viktorija Golubic, ambas con problemas físicos. Aun así, y acompañadas por un grupo de simpatizantes de la comunidad helvética que alentó sin parar desde las tribunas, las europeas lograron imponerse gracias al rendimiento sostenido de Waltert. La número 86 del mundo fue determinante tanto por su regularidad como por su capacidad para manejar los cambios de ritmo.
Sierra, ubicada en el puesto 66 del ranking, sintió el impacto del viento durante gran parte del partido y alternó buenos pasajes con momentos de imprecisión. Aunque llegó a adelantarse 4-1 en el segundo parcial gracias a dos quiebres consecutivos, la suiza recuperó terreno, estiró el duelo al tiebreak y selló la victoria en su tercer match point. Antes, Riera había mostrado autoridad ante Bandecchi al dominar los peloteos y capitalizar los errores de su rival.
Un cierre que no alcanzó
Pese a su buen estreno en la serie, en el que derrotó con claridad a Viktoria Hruncakova, Riera no pudo repetir la historia en el dobles. Junto a Ortenzi había sido clave también en la victoria previa ante Eslovaquia, donde se impusieron en tres parciales frente a Katarina Kuzmova y Nina Vargova. Sierra, por su parte, venía de superar a Rebecca Sramkova. Sin embargo, el rendimiento colectivo no alcanzó para sostener la ilusión argentina de alcanzar nuevamente la etapa clasificatoria.