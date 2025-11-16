Andrew Lloyd Webber escucha por quinta vez el nuevo disco de Rosalía y lo califica como “el álbum de la década”

El legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber, creador de clásicos como El fantasma de la ópera, Cats, Jesucristo Superstar y School of Rock, sorprendió en redes sociales al compartir una entusiasta reseña del nuevo disco de Rosalía, al que calificó con palabras que han dado la vuelta al mundo.
El reconocido autor publicó un vídeo en Instagram donde, al igual que numerosos medios internacionales, se sumó a la conversación global generada por el lanzamiento del álbum de la artista catalana.
“He estado escuchándolo por quinta vez”: la reacción de Andrew Lloyd Webber
En el vídeo, Lloyd Webber arranca con una confesión contundente:
“He estado escuchando por quinta vez el increíble nuevo álbum de Rosalía”, afirma. Y enseguida eleva aún más el nivel de elogios:
“No creo que vaya a ser el álbum del año. Creo que va a ser el álbum de la década, de lejos”.
El compositor explicó que la obra de Rosalía le parece “absolutamente brillante”, destacando especialmente los arreglos de cuerdas, que calificó como “totalmente extraordinarios”.
Elogios a la voz y musicalidad de Rosalía
Lloyd Webber también resaltó la voz de la cantante:
“Su voz es increíble”, afirmó.
Pero más allá de las cualidades vocales, lo que más le impresionó fue la musicalidad del proyecto:
“Sus diferentes tempos”
“La ausencia de un compás constante de cuatro por cuatro”
“La variedad de sonidos emocionantes y vibrantes”
Según el compositor, la complejidad musical del disco es lo que lo vuelve único.
“Nunca había escuchado la cuerda tan bien utilizada”
Otro de los puntos que destacó es el uso de las orquestas de cuerdas. Lloyd Webber, que ha trabajado con ellas desde Jesucristo Superstar, aseguró que nunca las había escuchado “tan bien grabadas ni tan bien utilizadas” como en este trabajo de Rosalía.
“Este álbum será eterno”
El compositor también comentó que Lux —el nombre del disco— es una elección “mucho mejor” porque permite la referencia latina “Et lux perpetua”, que significa luz eterna. Para él, el título encaja perfectamente:
“Creo que este álbum será eterno”, sentenció.
El vídeo acumula más de 16.000 ‘me gusta’ en menos de 24 horas, convirtiéndose en uno de los comentarios más celebrados sobre el nuevo lanzamiento de Rosalía y consolidando aún más la repercusión internacional del álbum.