Atlético Tucumán arranca una semana crucial: reuniones de la CD, contratos y el futuro de Colace en juego

Mientras tanto, el cierre de la temporada abre un panorama de altas, bajas y contratos por resolver. Entre las salidas confirmadas o prácticamente cerradas, Matías Mansilla volverá a Estudiantes y Juan González culmina su vínculo. En tanto, Tomás Durso finaliza su préstamo y deberá resolver su situación con Unión. En defensa, Damián Martínez y Miguel Brizuela terminan contrato en diciembre, mientras que Marcelo Ortiz aún no tiene definida su continuidad. En el mediocampo, Carlos Auzqui también finaliza su vínculo, y surge la posibilidad de que Adrián Sánchez sea transferido en este mercado. En la delantera, la situación es aún más delicada: Leandro Díaz y Lisandro Cabrera están a punto de finalizar sus contratos, lo que deja al club con apenas tres delanteros confirmados: Mateo Bajamich, Ramiro Ruiz Rodríguez y el juvenil Carlos Abeldaño.