Definiciones en Atlético Tucumán: qué pasará con Colace y el plantel tras quedar afuera de los playoffs

La derrota 3-1 acaecida el viernes ante Lanús en La Fortaleza, la enésima (13 en 16 partidos) sufrida como visitante en 2025, dejó al “Decano” fuera de los playoffs del Torneo Clausura y automáticamente disparó el runrún de lo que vendrá: después de todo, este fue un año signado por crisis varias, en el que la única buena noticia para el pueblo de Atlético fue la mantención de la categoría.