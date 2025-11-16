El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja

La panelista y abogada Alejandra Maglietti atraviesa horas de profunda angustia tras la explosión y el incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, que dejó 24 heridos y provocó daños devastadores en varias empresas. Entre las firmas afectadas se encuentra Plásticos Lago, la fábrica de su pareja, donde —según relató— “se perdió el trabajo de toda una vida”.