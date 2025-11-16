El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja

La panelista y abogada Alejandra Maglietti atraviesa horas de profunda angustia tras la explosión y el incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, que dejó 24 heridos y provocó daños devastadores en varias empresas. Entre las firmas afectadas se encuentra Plásticos Lago, la fábrica de su pareja, donde —según relató— “se perdió el trabajo de toda una vida”.
“Estoy muy afectada, fue terrible”: el testimonio de Maglietti
En diálogo con LN+, Maglietti confirmó que la planta de su marido no fue la que explotó, pero sí está ubicada “a 300 metros del foco”, y quedó completamente destruida por el avance del fuego.
“Vengo de una noche sin dormir. Fue terrible. Todavía me estoy recuperando. Fue el trabajo de toda una vida que se perdió”, expresó con visible conmoción.
La panelista destacó el compromiso de su esposo con la empresa: “Son muchos años de verlo levantarse a las 6 y volver a las 22. Producir no es fácil, es un trabajo 24/7. Era una empresa modelo, impecable. Todavía no podemos creer lo que pasó”.
Más de 125 empleados afectados
Maglietti contó que su pareja salió de la fábrica “diez minutos antes de la explosión”, y que su mayor preocupación hoy es sostener los 125 puestos de trabajo de la compañía.
Al dimensionar la catástrofe, señaló que no solo su fábrica fue afectada: “La explosión se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial. Son 13 o 14 empresas afectadas, unos 3000 puestos de trabajo”.
A pesar del shock, agradeció el accionar de los equipos de emergencia: “Los bomberos y el personal municipal estuvieron a disposición toda la noche”.
Una tragedia que sacudió a todo Spegazzini
La explosión ocurrió el viernes alrededor de las 21, sorprendiendo a los vecinos de Carlos Spegazzini con un estruendo que hizo temblar viviendas y romper vidrios. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y afectaron al menos cinco fábricas.
Entre los heridos se registró una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para controlar el incendio, cuya columna de humo fue visible desde varios kilómetros.
En un primer momento, se barajó la posibilidad de que una avioneta hubiera caído sobre el predio, pero el intendente Gastón Granados descartó esa hipótesis.
Un área industrial vulnerable
El Polígono Industrial de Spegazzini funciona con plantas petroquímicas en un predio abierto y sin perímetros definidos, ubicado frente al Polo Industrial Ezeiza, dependiente de Alberdi Desarrollos, la firma presidida por Martín Rappallini, titular de la UIA.
La Justicia comenzará las pericias el lunes
Por el momento, las autoridades confirmaron que las pericias para determinar el origen de la explosión y el incendio comenzarán el lunes, una vez que los bomberos concluyan el operativo de enfriamiento y aseguren la zona.
Maglietti cerró su testimonio con un pedido: “Ojalá que ayuden a que esto pueda solucionarse de la mejor manera y lo más rápido posible. Fue catastrófico. Nunca imaginamos algo así”.