Contepomi y Montoya analizaron la remontada histórica en Murrayfield

“La sensación es obviamente muy buena por la remontada, pero más que la remontada porque hablamos antes del partido que esto iba a ser 80 minutos”, dijo el head coach de Los Pumas, y explicó las dificultades del inicio. “Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que juega muy intenso, un rugby de mucho movimiento, muchas fases, y que es difícil de contener si tienen la pelota. En el primer tiempo por ahí no fuimos tan precisos cuando tuvimos la pelota, pero hubo momentos que estuvimos bajo presión, que los manejamos muy bien”, indicó.