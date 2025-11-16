Contepomi y Montoya analizaron la remontada histórica en Murrayfield

Felipe Contepomi y Julián Montoya analizaron el histórico triunfo por 33-24 ante Escocia en Murrayfield, donde Los Pumas remontaron un 21-0 y cerraron una de las victorias más importantes del año. Contepomi destacó la mentalidad del equipo y la convicción para sostener el plan durante todo el partido.
“La sensación es obviamente muy buena por la remontada, pero más que la remontada porque hablamos antes del partido que esto iba a ser 80 minutos”, dijo el head coach de Los Pumas, y explicó las dificultades del inicio. “Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que juega muy intenso, un rugby de mucho movimiento, muchas fases, y que es difícil de contener si tienen la pelota. En el primer tiempo por ahí no fuimos tan precisos cuando tuvimos la pelota, pero hubo momentos que estuvimos bajo presión, que los manejamos muy bien”, indicó.
El entrenador remarcó que el quiebre llegó tras el primer try argentino. “En el segundo tiempo, cuando tuvimos momentum después de poder hacer el primer try, hubo muy buenas decisiones y mucha precisión para poder llevar a cabo el juego que más nos conviene o que más nos gusta hacer”, señaló, y reforzó la idea principal que había planteado antes del partido: “Sabíamos que iba a ser hasta el minuto 80 y fue así”, insistió.
De cara a lo que viene, Contepomi fue claro. “Para nosotros el siguiente siempre es el más difícil. En este caso viene Inglaterra”, señaló.
Julián Montoya también ponderó el esfuerzo colectivo. “Como dijimos, esto iba a ser hasta el minuto 80”, afirmó. “En el primer tiempo, cuando teníamos la pelota, veíamos que podíamos lastimarlos, pero si la perdiéramos en el 22 estábamos complicados”. El capitán destacó el aporte del grupo más allá de los que entran a la cancha. “Esto es un laburo de equipo, no solamente de los 15 ni de los 23, sino de todo el trabajo que hay en la semana y cómo nos preparamos”, expresó.
Y cerró con un mensaje equilibrado. “Muy contentos, entendiendo que hay un montón de cosas por corregir, pero ahora es momento de disfrutar, estar juntos, recuperar bien y pensar en lo que viene”, concluyó el capitán de Los Pumas.