Fórmula 1: así quedó el “mundial de destructores” tras el GP de Brasil y qué lugar ocupa Franco Colapinto

El Gran Premio de Brasil volvió a dejar en evidencia cuánto pueden condicionar los accidentes el presupuesto anual de los equipos de Fórmula 1. La Sprint en Interlagos terminó convertida en una carrera de supervivencia y, sobre todo, en un golpe económico duro para varias escuderías. La peor parte se la llevó el local Gabriel Bortoleto, quien además de protagonizar el impacto más violento del fin de semana quedó como nuevo líder del llamado “mundial de destructores”, el ranking que contabiliza los daños acumulados por piloto.