Fórmula 1: así quedó el “mundial de destructores” tras el GP de Brasil y qué lugar ocupa Franco Colapinto

El accidente millonario de Gabriel Bortoleto en Brasil reconfiguró el ranking económico de daños en la F1

El argentino protagonizó un choque en la carrera sprint y escaló posiciones en este infame campeonato. El argentino protagonizó un choque en la carrera sprint y escaló posiciones en este infame campeonato.
Hace 2 Hs

El Gran Premio de Brasil volvió a dejar en evidencia cuánto pueden condicionar los accidentes el presupuesto anual de los equipos de Fórmula 1. La Sprint en Interlagos terminó convertida en una carrera de supervivencia y, sobre todo, en un golpe económico duro para varias escuderías. La peor parte se la llevó el local Gabriel Bortoleto, quien además de protagonizar el impacto más violento del fin de semana quedó como nuevo líder del llamado “mundial de destructores”, el ranking que contabiliza los daños acumulados por piloto.

Las lluvias de la noche previa complicaron la superficie del circuito paulista y, desde la sexta vuelta, los despistes comenzaron a encadenarse. Franco Colapinto, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg fueron víctimas de la falta repentina de adherencia en la bajada de la "S de Senna". El argentino, que venía bajo bandera amarilla, pisó la pintura húmeda del piano y perdió el control. “De una vuelta a otra el grip desapareció”, explicó el piloto de Alpine.

Esos primeros incidentes forzaron la salida del auto de seguridad y luego la bandera roja. Sin embargo, nada comparó con lo que ocurriría sobre el final de la Sprint. 

El accidente que lo cambió todo

En la última vuelta, cuando intentaba avanzar sobre Alex Albon, Bortoleto perdió el control de su Sauber en plena velocidad punta, superando los 335 km/h. El impacto contra el muro se registró a 339 km/h y alcanzó los 57G, según datos de telemetría difundidos por ESPN.com. El monoplaza quedó prácticamente destruido, con el alerón delantero incrustado debajo del auto de Albon. Milagrosamente, el brasileño salió caminando y fue trasladado al centro médico por precaución.

El costo: 2,359 millones de dólares, solo por ese golpe. Sumados los daños previos del año, Bortoleto trepó a 3,63 millones, cifra que lo depositó en la cima del “mundial de destructores”, por encima de Yuki Tsunoda (3,40 millones) y Lando Norris (2,67 millones). 

“Fue uno de los accidentes más serios que vi en mucho tiempo”, declaró Jonathan Wheatley, quien destacó que el piloto no tuviera lesiones graves gracias a los estándares de seguridad actuales. 

Colapinto, noveno en el ranking y en medio de la polémica

El argentino tampoco salió indemne del fin de semana. Su despiste en la Sprint lo dejó con nuevos daños materiales y lo ubicó en el noveno lugar del ranking, con alrededor de 1,65 millones de dólares acumulados en reparaciones. 

El domingo sumó tensión cuando un toque entre Lance Stroll y Bortoleto derivó en duras críticas del argentino hacia el piloto de Aston Martin. “Siempre hace lo mismo: no mira los espejos, no deja espacio”, declaró Colapinto, según Motorsport. El canadiense no recibió sanción.

Bortoleto, más medido, calificó la maniobra como un “incidente de carrera”, aunque reconoció que el espacio había sido “muy justo". 

