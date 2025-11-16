Secciones
DeportesTenis

Agenda de TV: juegan Vélez-River, Boca-Tigre, Escocia-Los Pumas y las Eliminatorias Europeas

Portugal-Armenia, Azerbaiyán-Francia y Italia-Noruega definirán sus clasificaciones al Mundial 2026.

EN ALZA. Boca viene de quedarse con el clásico y apuesta todo por el Clausura. EN ALZA. Boca viene de quedarse con el clásico y apuesta todo por el Clausura. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Hace 9 Min

MotoGP – GP de Valencia

10: Carrera (ESPN)

Eliminatorias Europeas

11: Portugal-Armenia (ESPN 2)

11: Hungría-Irlanda (Disney+)

13.45: Albania-Inglaterra (ESPN)

14: Azerbaiyán-Francia (Disney+)

14: Serbia-Letonia (Disney+)

14: Ucrania-Islandia (Disney+)

16.30: Italia-Noruega (ESPN 2)

16.45: Israel-Moldavia (Disney+)

Copa Billie Jean King

Playoff: Single 2 & Dobles

11: Argentina-Suiza (TyC Sports)

13.30: Argentina-Suiza (TyC Sports 2)

NFL (Fútbol Americano)

11.30: Washington Commanders-Miami Dolphins (Fox Sports 2)

15: Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers (Fox Sports 2)

15: Buffalo Bills-Tampa Bay Buccaneers (Disney+)

18: Kansas City Chiefs-Denver Broncos (Fox Sports 2)

18: Los Angeles Rams-Seattle Seahawks (Disney+)

 22: Detroit Lions-Philadelphia Eagles (ESPN 2)

Test match

12: Escocia-Los Pumas (ESPN)

Liga Italiana de Vóley

12: SCAI Perugia-Rana Verona (DSports 2)

Kings League

13.30: Ultimate Móstoles-Saiyans FC (DSports)

15: Pio FC-Porcinos (DSports)

15: Final (DSports)

Abierto Argentino de Polo

14: Fecha #3 Grupo B (Disney +)

16.30: Fecha #3 Grupo B (Disney+)

ATP Finals

Final

14: Alcaraz-Sinner (ESPN 2)

Liga Sudamericana de Básquet

16.30: Daelfensor Sporting-Corinthians (DSports+)

19.30: San José-Regatas (DSports+)

Liga Profesional

17: Instituto-Talleres (ESPN Premium)

17: Vélez-River (TNT Sports)

20.15: Estudiantes-Argentinos (TNT Sports)

20.15: Newell’s-Racing (TNT Sports)

20.15: Boca-Tigre (ESPN Premium)

20.15: Central Córdoba-Banfield (ESPN Premium)

Argentina Padel Tour

19: Final (Fox Sports 2)

Temas Los PumasClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético Talleres de CórdobaMotoGPSelección italiana de fútbolSelección francesa de fútbolSelección portuguesa de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tiempo de obsesiones
1

Tiempo de obsesiones

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski
2

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina
3

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

En la reforma impositiva, ¿qué pasará con el Monotributo?
4

En la reforma impositiva, ¿qué pasará con el Monotributo?

Historia regional de la infamia
5

Historia regional de la infamia

6

Cartas de lectores I: cuando la Justicia toca la frontera de la palabra

Más Noticias
Serenidad y defensa: Estudiantes manejó los tiempos y celebró en el Coco Ascárate

Serenidad y defensa: Estudiantes manejó los tiempos y celebró en el Coco Ascárate

Tiempo de obsesiones

Tiempo de obsesiones

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

En la reforma impositiva, ¿qué pasará con el Monotributo?

En la reforma impositiva, ¿qué pasará con el Monotributo?

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

Opciones desde Tucumán: más rutas y variedad de precios para el verano 2026

Opciones desde Tucumán: más rutas y variedad de precios para el verano 2026

Comentarios