El caso de presos que trabajaban para un comisario

El escándalo del comisario que hacía trabajar como albañiles en su cada del Cadillal a presos y a agentes ha causado zozobra en la fuerza de seguridad y ha puesto en duda la forma en que se controla a la gente del área que tiene a su cargo la custodia de la sociedad. El jefe de la Unidad Regional Norte y dos sargentos han quedado detenidos con prisión preventiva mientras se investiga el caso, y secree que habrá sanciones en la cúpula de la Policía, luego de que el Gobernador reciba los informes que se les ha pedido a todos. “Arruinaron todo lo bueno que están haciendo. Ustedes mismos se encargaron de estropearlo”, les habría dicho el mandatario a los jefes de la plana mayor.