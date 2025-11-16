El caso de presos que trabajaban para un comisario

El escándalo del comisario que hacía trabajar como albañiles en su cada del Cadillal a presos y a agentes ha causado zozobra en la fuerza de seguridad y ha puesto en duda la forma en que se controla a la gente del área que tiene a su cargo la custodia de la sociedad. El jefe de la Unidad Regional Norte y dos sargentos han quedado detenidos con prisión preventiva mientras se investiga el caso, y secree que habrá sanciones en la cúpula de la Policía, luego de que el Gobernador reciba los informes que se les ha pedido a todos. “Arruinaron todo lo bueno que están haciendo. Ustedes mismos se encargaron de estropearlo”, les habría dicho el mandatario a los jefes de la plana mayor.
la situación irregular fue descubierta a través de una denuncia que le hicieron mediante un video al ministro de Seguridad el viernes de la semana pasada. Aparentemente, era tal el grado de confianza que tenían los que hacían estas maniobras irregulares que eso permitió que la comisión de Fiscalía de Estado y de custodios del gobernador que fueron al Cadillal a corroborar lo denunciado pudiera hallar a dos policías y a dos presos trabajando en la vivienda.
Se habían alterado normas básicas. Se llevaba a trabajar presos que debían estar en la cárcel; no había autorización de juez para trasladarlos; se anotaban los datos de traslados de manera irregular en los libros policiales; se hacía trabajar con fines particulares a policía y se usaba con esos mismos fines vehículos de la fuerza. La reacción de las autoridades fue inmediata y contundente. Los responsables de la Unidad Regional Norte fueron exonerados, uno por ser el acusado de la maniobra y el otro, en principio, por no haber actuado, impedido o denunciado lo que sucedía. Otros tres comisarios inspectores están bajo investigación. “Esto demuestra que estamos trabajando con firmeza en la depuración interna”, dijo el ministro de Seguridad.
A esta escandalosa cuestión se sumó el hecho de que la vivienda está instalada en dos lotes de la Villa del Parque, un barrio irregular en El Cadillal. No se sabe cómo obtuvo el comisario esos terrenos, es decir si conocía o no que el vecindario no estaba en condiciones regulares. Como se sabe, toda la urbanización del Cadillal ha sido objeto de una investigación a raíz de maniobras que hubo para adjudicación o usurpación directa de terrenos fiscales. La Fiscalía de Estado hizo que se hiciera un registro minucioso de la situación de la zona y ahora se está analizando lo que se va a hacer para regularizar todo.
Las autoridades se han puesto en campaña para investigar hasta las últimas consecuencias los sucedido, mientras la Justicia actúa. Convendría que además se reflexione sobre cómo han podido ocurrir estas situaciones irregulares en el sistema y si esto amerita que haya una profunda reorganización o cambios con la suficiente energía para evitar situaciones que favorecen que haya maniobras corruptas en los empleados de la fuerza de seguridad, sobre todo en altos comisarios.