“Este es un título para compartir”: San Martín festejó entre familia, cantos y humo rojiblanco

El final en la cancha de Tucumán Rugby tuvo un único dueño: San Martín. La chicharra apenas había sonado cuando el campo se llenó de abrazos, camisetas al viento y una marea roja y blanca que bajó desde la tribuna para envolver a los jugadores campeones del torneo Anual de caballeros. La hinchada, que acompañó toda la tarde con bombos, trompetas, redoblantes y humo de colores, transformó el cierre del partido en una fiesta que parecía no tener fin. Las banderas flameaban al ritmo de un cancionero que no paró ni un minuto y que, desde temprano, marcó la atmósfera de una final cargada de emoción.