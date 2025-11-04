Secciones
Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991

Para demostrar con hechos su fe menemista, un funcionario lanzó una serie de billetes, sin valor monetario, con la imagen de Menem y la leyenda “Un valor que estabilizó el país”.

Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 8 Min

Armando Gostanián (foto, 1933-2022) fue presidente de la Casa de la Moneda durante los 10 años del Gobierno de Carlos Menem (1930-2021). Empresario textil, fabricante de las camisas Rigar’s, fue uno de los que apoyaron el surgimiento del riojano y se autodenominaba “obsecuente mayor” del Presidente. 

Para demostrar con hechos su fe menemista, lanzó en 1991 una serie de 500.000 billetes, sin valor monetario, con la imagen de Menem y la leyenda “Un valor que estabilizó el país”. Del otro lado, se leía “En Unión y Libertad, República Argentina. Partido Justicialista Nacional, 1989 - 1995”. 

Un billete para homenajear a Carlos Menem

Los “menemtruchos”, lanzados en homenaje al cumpleaños 60 de Menem, fueron parte del merchandising “farandulero” que rodeó al riojano y le valieron a Gostanian una acusación en la Justicia por la que fue sobreseído, si bien después afrontaría la cárcel por enriquecimiento indebido. Él dijo que no los habian confeccionado en la Casa de la Moneda, sino en Ciccone Calcográfica -imprenta que después alcanzaría triste celebridad-. 

“Son de papel obra y lo pagará el Partido Justicialista. Además es un souvenir del hombre que se está jugando por el país y nos está dando felicidad”, dijo el empresario, según publicó Noticias (15/12/1991), que agregó que hubo una primera serie que tuvieron que tirar porque Menem había salido “cabezón”. Los otros ,”menemtruchos” siguen dando vueltas como suvenires por el país y se ven algunos en las vitrinas del Museo de Menem en Anillaco.

