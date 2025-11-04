Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991

“Son de papel obra y lo pagará el Partido Justicialista. Además es un souvenir del hombre que se está jugando por el país y nos está dando felicidad”, dijo el empresario, según publicó Noticias (15/12/1991), que agregó que hubo una primera serie que tuvieron que tirar porque Menem había salido “cabezón”. Los otros ,”menemtruchos” siguen dando vueltas como suvenires por el país y se ven algunos en las vitrinas del Museo de Menem en Anillaco.