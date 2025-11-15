San Martín fue más fuerte que Monteros Voley y conquistó el Anual de caballeros

A los 11’, Brandán Gasparré construyó una jugada fantástica por derecha, eludió marcas y generó el primer córner corto del partido tras una falta en la puerta del área. La arrastrada de Ezequiel Haro fue potente y obligó a una intervención notable del arquero monterizo. La presión alta de San Martín no aflojaba y, apenas un minuto más tarde, un pie dentro del área derivó en otro corto. Esta vez sí llegó el golpe: el arquero contuvo la arrastrada inicial, pero Lautaro Fernández apareció atento para empujar el rebote y poner el 1-0, justo premio para un equipo que ya dominaba los tiempos del partido.