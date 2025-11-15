“Huira está siempre”: la marea roja y verde desafió la distancia en la final contra Natación

La tarde en Tucumán Rugby no fue una más. El segundo duelo entre Natación y Gimnasia y Huirapuca, por la final de los playoffs del torneo Anual, transformó a Marcos Paz en un escenario donde la emoción se repartió de punta a punta. Allí, en una cancha neutral, las hinchadas montaron un espectáculo paralelo que terminó de darle identidad a esta definición que se resolverá hoy. Aunque el partido fue intenso, cambiante y emocional, lo que rodeó al encuentro tuvo un protagonismo propio.