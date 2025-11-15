Con un doblete de Campero, Natación y Gimnasia venció 2-1 y lleva la final del Anual a un tercer capítulo

La segunda función de la final femenina del torneo Anual entregó un duelo intenso, físico y cargado de emociones. La escena fue la que acostumbra el hockey de mujeres en momentos decisivos: ritmo alto, presión constante, tribunas encendidas y decisiones arbitrales que, como suele ocurrir, quedaron bajo la lupa. En ese contexto, Natación y Gimnasia se impuso 2-1 contra Huirapuca, revirtió una historia que había empezado torcida por el 0-1 del viernes y estiró la definición a un tercer encuentro, que se disputará este domingo desde las 17 en la cancha del “Blanco”.