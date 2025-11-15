Con un doblete de Campero, Natación y Gimnasia venció 2-1 y lleva la final del Anual a un tercer capítulo

La segunda función de la final femenina del torneo Anual entregó un duelo intenso, físico y cargado de emociones. La escena fue la que acostumbra el hockey de mujeres en momentos decisivos: ritmo alto, presión constante, tribunas encendidas y decisiones arbitrales que, como suele ocurrir, quedaron bajo la lupa. En ese contexto, Natación y Gimnasia se impuso 2-1 contra Huirapuca, revirtió una historia que había empezado torcida por el 0-1 del viernes y estiró la definición a un tercer encuentro, que se disputará este domingo desde las 17 en la cancha del “Blanco”.
El arranque del partido en cancha de Tucumán Rugby tuvo a Huirapuca mejor plantado y a Natación incómodo en salida. A los dos minutos de iniciado el encuentro, la primera polémica encendió la tarde: Luján Majolli intentó despejar dentro del área, pero la bocha le dio en el pie. La acción no fue sancionada y generó los primeros reclamos desde la tribuna concepcionense, reflejo de la tensión propia de una final femenina donde cada detalle pesa.
El conjunto del parque 9 de Julio respondió con una acción clara en el primer cuarto, cuando Agustina Bringas remató cruzado y obligó a una muy buena intervención de la arquera de “Huira”. Sin embargo, las “Verdirrojas” serían quien golpearía primero.
A los 13’, un revés que pegó en el palo de una defensora derivó en penal; Milagros Almaraz ejecutó abajo a la derecha a los 15’ y puso el 1-0, marcador con el que cerró el primer cuarto. En un duelo tan parejo, esa eficacia temprana era un capital importante.
Natación creció desde el córner corto
El segundo cuarto cambió por completo el desarrollo del partido, en buena medida porque Natación ajustó sus líneas y apostó a la presión alta, un sello de su juego en instancias exigentes. La intensidad dio frutos enseguida: a los 5’ del segundo cuarto, el árbitro marcó un corto por falta de distancia, lo que abrió una racha decisiva.
El “Blanco” tuvo tres cortos consecutivos, todos generados por recuperar rápido y atacar los espacios libres. “Huira” respondió con un corto propio, pero sin precisión. Después, otra infracción por pie de una defensora visitante derivó en el quinto corto para Natación.
La insistencia finalmente se transformó en gol: Rocío Campero, siempre atenta dentro del área, aprovechó un rebote para establecer el 1-1. La delantera fue una de las protagonistas del partido, no solo por su definición sino por lo que generó en el juego abierto.
Huirapuca tuvo una chance clara a los 14’, cuando un rebote en un pie local derivó en un córner corto. No logró aprovecharlo, y el cuarto se cerró con la sensación de que el desgaste comenzaba a jugar un papel clave en el equipo de Concepción.
Fricción y más polémicas
El tercer cuarto mostró lo que suele verse en las finales: orden defensivo, roces, mucha disputa en mitad de cancha y pocas situaciones claras. Ni Natación ni Huirapuca pudieron imponerse desde el juego. Apenas iniciado el parcial, una infracción por pie de Natación le dio un corto a “Huira”, pero el remate terminó desviado.
No obstante, el último cuarto volvió a tener a Natación como protagonista. Rápidamente generó el segundo corto del parcial y allí apareció otra vez Campero, quien desvió una bocha que rebotó en Delfina Vallina, descolocando a la arquera de “Huira” y sellando el 2-1.
Huirapuca empujó, consiguió un corto y buscó romper el orden local, pero Natación se mantuvo firme. La tarjeta amarilla para Agustina Barreiro le agregó dramatismo al cierre, dejando al “Blanco” con una jugadora menos durante minutos clave. Aun así, el equipo se replegó bien y resistió el juego directo de “Huira”, que apeló a envíos largos para encontrar el empate.
Con un marco vibrante, colorido y con quejas que fueron y vinieron de ambos lados, Natación y Gimnasia logró sostener el resultado y estirar la serie. La final se resolverá este domingo desde las 17, en la cancha del “Blanco”, donde Natación y Huirapuca se jugarán el título de los playoff en un último capítulo que promete máxima intensidad.