Buenas prácticas de acompañamiento educativo

Hubo conversatorios, espacios en los que se trabajó en el vínculo escuela-familia, la convivencia digital y la salud mental, entre otras temáticas relevantes para la función tutorial, ateneos y diversas dinámicas. El panel sobre “Los desafíos de la escuela secundaria para acompañar las trayectorias educativas” contó con la exposición de reconocidos especialistas: Felicitas Acosta, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora regular de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Sociales de Flacso; Pablo Di Napoli, licenciado y profesor de Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; y Graciela Bellome, licenciada en Educación de la Universidad Nacional de San Martín, profesora en matemática por el Profesorado P. Elizalde y doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entre los asistentes se encontraba Gabriela Azar, directora nacional de Formación; María Candela Traslaviña y Miguel Saéz, docentes de Maipú, Mendoza; Letizia López, del Colegio 5029 Ejército del Norte de El Carril, Salta; y Carolina Perusset y Victoria García Langhi, de la Escuela N°20 Rosario Vera Peñaloza de Paraná, Entre Ríos.