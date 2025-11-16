Buenas prácticas de acompañamiento educativo

Organizado por la Fundación Cimientos y en la Universidad Torcuato Di Tella de la Capital Federal, recientemente se realizó una jornada federal de la Red de Escuelas que Acompañan, con el objetivo de apoyar el intercambio de experiencias y la formación permanente.
Del encuentro participaron escuelas que diseñaron e implementaron un proyecto institucional de acompañamiento a las trayectorias educativas en el secundario con foco en la dimensión socioemocional. Las instituciones participantes compartieron sus experiencias de implementación, así como también una capacitación a cargo de especialistas, con la participación de 85 directivos y docentes de escuelas de diversas localidades de Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y Salta, entre otras.
“Escuelas que Acompañan” es un programa de formación a escuelas que sistematiza la experiencia que Cimientos ha ganado en sus 28 años acompañando trayectorias educativas a lo largo y ancho del país. Tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de las escuelas para que cuenten con mayores herramientas a la hora de acompañar a sus estudiantes durante su paso por el secundaria.
Etapas
El trayecto consta de dos etapas. La primera consiste en una formación semipresencial de ocho meses, durante la cual cada institución diseña un proyecto institucional de acompañamiento. Una vez completada esa formación, las instituciones son convocadas a integrar la Red, un espacio de formación continua e intercambio de experiencias entre pares.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Cimientos, secundada por Florencia Gelabert, directora de Programas, y de Ana Laura Rossaro, coordinadora del plan, quienes destacaron el compromiso de los docentes y la importancia de compartir propuestas en red para fortalecer a las escuelas secundarias a partir de la retroalimentación de las buenas prácticas. También subrayaron que ese intercambio se vuelve aún más significativo cuando cuenta con el aporte de diferentes zonas geográficas y provincias.
Hubo conversatorios, espacios en los que se trabajó en el vínculo escuela-familia, la convivencia digital y la salud mental, entre otras temáticas relevantes para la función tutorial, ateneos y diversas dinámicas. El panel sobre “Los desafíos de la escuela secundaria para acompañar las trayectorias educativas” contó con la exposición de reconocidos especialistas: Felicitas Acosta, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora regular de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Sociales de Flacso; Pablo Di Napoli, licenciado y profesor de Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; y Graciela Bellome, licenciada en Educación de la Universidad Nacional de San Martín, profesora en matemática por el Profesorado P. Elizalde y doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entre los asistentes se encontraba Gabriela Azar, directora nacional de Formación; María Candela Traslaviña y Miguel Saéz, docentes de Maipú, Mendoza; Letizia López, del Colegio 5029 Ejército del Norte de El Carril, Salta; y Carolina Perusset y Victoria García Langhi, de la Escuela N°20 Rosario Vera Peñaloza de Paraná, Entre Ríos.