River juega una final anticipada frente a Vélez

Para este partido, Gallardo dejó afuera de la convocatoria a dos referentes: Miguel Borja y Paulo Díaz. Ni el colombiano ni el chileno presentan lesiones, y su ausencia, tan sorpresiva como contundente, generó revuelo interno y externo. Además, por lesión, no estarán Maximiliano Meza, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel. Y las bajas por suspensión incluyen a Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. A esto se suman las convocatorias internacionales de Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza (Paraguay). River llega golpeado. Su caída por 2-0 ante Boca dejó una imagen preocupante: sin remates al arco, superado en todas las líneas y envuelto en una crisis futbolística que lo puso contra las cuerdas en la carrera por la Libertadores. Ahora, en el José Amalfitani, desde las 17 y con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el “Millonario” deberá reinventarse para seguir con vida. El partido, televisado por TNT Sports, es mucho más que un cierre de fase: es una final adelantada para un equipo que se juega su destino inmediato.