Un libro necesario para abordar un presente vertiginoso

Después de ese viaje, apoyado en pensadores clásicos y en ideas contemporáneas, aterrizamos en los retos de la actualidad: la Inteligencia Artificial, las neurociencias, la velocidad de los cambios, la crisis de los sistemas políticos, los nuevos rostros de la autocracia, el modelo chino, los desafíos de la educación, el papel de los medios, el impulso de la innovación, los dilemas del multilateratlismo.