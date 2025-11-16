Secciones
Un libro necesario para abordar un presente vertiginoso

Entre Trump y Xi Jinping: revolución tecnológica y polarización política.

Hace 5 Hs

ENSAYO

DEMOCRACIA Y LIBERTAD PARA UN MUNDO EN CRISIS

OMAR PAGANINI

(El País - Montevideo)

El ex canciller uruguayo Omar Paganini nos ofrece calma y equilibrio, tan propios de su país, para analizar el vértigo de nuestro mundo. El tema de fondo es la crisis de la democracia y de los valores liberales en sociedades asediadas por la disrupción tecnológica y las tentaciones autoritarias que hacen pie en una humanidad desorientada.

En este libro, un texto necesario, repasa todo desde el principio, antes de sumergirse en el presente. Los fundamentos del Estado democrático, el papel de las libertades, la relevancia y las distorsiones del mercado, la relación entre infraestructura y superestructutura.

Después de ese viaje, apoyado en pensadores clásicos y en ideas contemporáneas, aterrizamos en los retos de la actualidad: la Inteligencia Artificial, las neurociencias, la velocidad de los cambios, la crisis de los sistemas políticos, los nuevos rostros de la autocracia, el modelo chino, los desafíos de la educación, el papel de los medios, el impulso de la innovación, los dilemas del multilateratlismo.

Uno de los mejores antídotos para el avance de la polarización y la demagogia, plantea Paganini, es una reflexión política viva, actualizada, que invite a la ciudadanía a participar del debate. Este libro es un valioso aporte para concretarlo.

© LA GACETA

DANIEL DESSEIN

Temas Estados Unidos de AméricaUruguayXi JinpingRepública ArgentinaDonald Trump
