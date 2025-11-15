Boca buscará ratificar su gran momento ante Tigre para terminar en la cima

Boca Juniors llega a la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura en un estado de euforia controlada. El equipo de Claudio Úbeda atraviesa uno de sus mejores pasajes del semestre y este domingo, desde las 20.15 en La Bombonera, tendrá la oportunidad de coronarlo cuando reciba a Tigre, en un duelo que define su posición final antes de los playoffs de la Liga Profesional. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera y la transmisión será de ESPN Premium.
La contundente victoria por 2-0 ante River no solo significó quedarse con el Superclásico de punta a punta, sino también asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y el pasaje directo a los octavos de final del Clausura. El “Xeneize” fue superior a su eterno rival, mostró solidez, criterio y personalidad, y llega a este compromiso con la confianza por las nubes.
El objetivo ahora es claro: ganar o empatar para asegurarse el primer lugar del Grupo A, lo que le permitiría disputar todas las llaves de playoffs en condición de local, un beneficio determinante en instancias decisivas. El único escenario que podría desplazarlo de la cima sería una derrota combinada con un triunfo de Unión.
Úbeda deberá meter mano en la defensa. Lautaro Di Lollo llegó a la quinta amarilla ante River y será baja obligada. En su lugar ingresaría Nicolás Figal, quien no juega desde el 13 de julio, cuando Boca empató 0-0 ante Argentinos en el arranque del torneo. Su regreso suma experiencia y orden en una zona clave.
Tigre, por su parte, no llega como un simple invitado. El equipo de Diego Dabove venció 1-0 a Estudiantes y se mantiene de lleno en la pelea por ingresar a los playoffs. Con 22 puntos, iguala a Barracas y Racing, y está apenas a uno de Estudiantes y Argentinos, y a dos de Banfield, quien hoy ocupa el último lugar de acceso.