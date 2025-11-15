Secciones
DeportesFútbol

Boca buscará ratificar su gran momento ante Tigre para terminar en la cima

Con un empate, el "Xeneize" se asegurará el primer lugar del Grupo A, lo que le permitiría disputar los playoffs en condición de local.

Boca buscará ratificar su gran momento ante Tigre para terminar en la cima
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Boca Juniors llega a la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura en un estado de euforia controlada. El equipo de Claudio Úbeda atraviesa uno de sus mejores pasajes del semestre y este domingo, desde las 20.15 en La Bombonera, tendrá la oportunidad de coronarlo cuando reciba a Tigre, en un duelo que define su posición final antes de los playoffs de la Liga Profesional. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera y la transmisión será de ESPN Premium.

La contundente victoria por 2-0 ante River no solo significó quedarse con el Superclásico de punta a punta, sino también asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y el pasaje directo a los octavos de final del Clausura. El “Xeneize” fue superior a su eterno rival, mostró solidez, criterio y personalidad, y llega a este compromiso con la confianza por las nubes.

El objetivo ahora es claro: ganar o empatar para asegurarse el primer lugar del Grupo A, lo que le permitiría disputar todas las llaves de playoffs en condición de local, un beneficio determinante en instancias decisivas. El único escenario que podría desplazarlo de la cima sería una derrota combinada con un triunfo de Unión.

Úbeda deberá meter mano en la defensa. Lautaro Di Lollo llegó a la quinta amarilla ante River y será baja obligada. En su lugar ingresaría Nicolás Figal, quien no juega desde el 13 de julio, cuando Boca empató 0-0 ante Argentinos en el arranque del torneo. Su regreso suma experiencia y orden en una zona clave.

Tigre, por su parte, no llega como un simple invitado. El equipo de Diego Dabove venció 1-0 a Estudiantes y se mantiene de lleno en la pelea por ingresar a los playoffs. Con 22 puntos, iguala a Barracas y Racing, y está apenas a uno de Estudiantes y Argentinos, y a dos de Banfield, quien hoy ocupa el último lugar de acceso.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsLiga Profesional de FútbolExequiel ZeballosClaudio Úbeda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
3

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
4

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi
5

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús
6

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Más Noticias
El futuro electoral comienza a definirse en San Martín: Samuel Semrik será candidato a presidente

El futuro electoral comienza a definirse en San Martín: Samuel Semrik será candidato a presidente

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Comentarios