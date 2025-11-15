Boca buscará ratificar su gran momento ante Tigre para terminar en la cima

Boca Juniors llega a la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura en un estado de euforia controlada. El equipo de Claudio Úbeda atraviesa uno de sus mejores pasajes del semestre y este domingo, desde las 20.15 en La Bombonera, tendrá la oportunidad de coronarlo cuando reciba a Tigre, en un duelo que define su posición final antes de los playoffs de la Liga Profesional. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera y la transmisión será de ESPN Premium.