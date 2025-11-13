Alpine eliminó una publicación que desató la furia de los fanáticos de Franco Colapinto

Alpine protagonizó un conflicto inesperado en redes sociales luego de difundir una publicación que comparaba el rendimiento de Franco Colapinto con el de su compañero Pierre Gasly tras el Gran Premio de Brasil. La imagen, que destacaba de forma contundente el “0” de Colapinto junto al “2” de Gasly, fue interpretada por miles de usuarios como una falta de respeto hacia el piloto argentino. Horas más tarde, ante el enojo generalizado, el equipo francés decidió eliminar el posteo.
La publicación mostraba el monoplaza número 43 de Colapinto acompañado por la inscripción “0 puntos”, mientras que, inmediatamente debajo, aparecía el auto de Gasly con el “2 puntos” resaltado. El texto del post buscaba transmitir un mensaje de trabajo a largo plazo: “Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos. Un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base”. Sin embargo, el diseño visual terminó opacando cualquier intento de contexto.
El error comunicacional se profundizó por la utilización del auto de Colapinto para graficar los Grandes Premios sin resultados favorables. A la izquierda, en un tamaño casi imperceptible, figuraba la frase “puntos anotados en” junto a una serie de banderas emoji que representaban esas carreras. La desproporción entre las tipografías -enormes para los números, diminutas para las aclaraciones- reforzó la idea de una comparación directa.
La reacción de los seguidores argentinos fue inmediata. Muchos consideraron la publicación como una provocación innecesaria, especialmente después de un fin de semana complicado para Colapinto y en un contexto donde ya existían sospechas de favoritismo hacia Gasly, piloto francés en un equipo francés. El enojo también se alimentó de antecedentes recientes, como paradas en boxes más lentas de lo habitual y la maniobra en Países Bajos en la que Gasly obstaculizó al argentino.
Frente al aluvión de críticas, Alpine eliminó la publicación y buscó cerrar la controversia. Dentro del equipo intentan dar por finalizado el episodio y reforzar el mensaje de que Colapinto es una pieza central en el proyecto deportivo que apunta a 2026.