Un documento esclarecedor*

Incluye filosofía, sociología, geopolítica, relaciones internacionales, ciencia y tecnología con un hilo con ductor que hace de su lectura un verdadero documento esclarecedor del porqué y cómo se desarrollan distintos eventos en la historia de la humanidad. Si bien la historia no se repite, hay patrones de conducta que están presentes ayer y hoy. Este texto pretende ayudarnos a comprender los desafíos del mañana basados en la esencia del individuo, desafíos inciertos a los que nos vamos a enfrentar cada vez con más asiduidad.