Un documento esclarecedor*

Por Luis Lacalle Pou.

Hace 5 Hs

Omar Paganini es una persona inteligente y versátil. Supo ocupar la cartera de Industria, Energía y Minería y la de Relaciones Exteriores con equilibrio y rumbo adecuado. Si a esto le sumamos su pasaje por la actividad privada y la academia, no sorprende que haya creado esta obra.

Incluye filosofía, sociología, geopolítica, relaciones internacionales, ciencia y tecnología con un hilo con ductor que hace de su lectura un verdadero documento esclarecedor del porqué y cómo se desarrollan distintos eventos en la historia de la humanidad. Si bien la historia no se repite, hay patrones de conducta que están presentes ayer y hoy. Este texto pretende ayudarnos a comprender los desafíos del mañana basados en la esencia del individuo, desafíos inciertos a los que nos vamos a enfrentar cada vez con más asiduidad.

Relata una actualidad desde el optimismo liberal sin ingenuidad y carga la responsabilidad sobre los actores (mayoritariamente políticos) con capacidad de influenciar a las distintas naciones y al mundo entero.

Al mismo tiempo, relata con precisión las estrategias comerciales de las grandes naciones como Estados Unidos y China que no dejan de sorprender por las tácticas elegidas que poco representan los postulados históricos, por lo menos de una de ellas.

*Fragmento del prólogo de Democracia y libertad para un mundo en crisis.

