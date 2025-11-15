Aldosivi se salvó y condenó al descenso a San Martín de San Juan y a Godoy Cruz

El fútbol argentino volvió a entregar una definición dramática, de esas que mezclan esperanza, angustia y llantos repartidos en distintas canchas del país. En una tarde cargada de nervios en la Liga Profesional, Aldosivi logró una permanencia heroica al vencer 4-2 a San Martín de San Juan en Mar del Plata, mientras que Godoy Cruz empató 1-1 ante Deportivo Riestra y consumó su descenso después de 17 años consecutivos en la máxima categoría. El “Tiburón” se salvó en un verdadero partido de locos; el Santo sanjuanino y el “Tomba” quedaron condenados a disputar la Primera Nacional en 2026.
El epicentro de la jornada estuvo en el José María Minella, donde Aldosivi y San Martín protagonizaron un duelo repleto de giros inesperados. El equipo marplatense, dirigido por Guillermo Farré, sabía que su destino dependía tanto de lo propio como de lo que ocurriera en Mendoza, pero la prioridad era ganar. Y vaya si lo hizo: convirtió cuatro goles en un desenlace frenético y encontró héroes donde pocos los imaginaban.
El partido comenzó con sobresalto para el “Tiburón”. Una mala respuesta del arquero Jorge Carranza dejó servida la apertura para Santiago Barrera, que silenció el estadio y puso en ventaja al conjunto sanjuanino. Ese golpe obligó a Aldosivi a despertar, a asumir el protagonismo y a jugar con la urgencia como combustible. Lo logró. Santiago Moya y Franco Rami dieron vuelta la historia para poner el 2-1 y, por un momento, el equipo marplatense sintió que la permanencia estaba más cerca.
Pero había más turbulencias por venir. A poco del final, un penal ejecutado por Tomás Fernández volvió a empatar el marcador y sumergió al Minella en un clima de angustia insoportable. Sin embargo, en la jugada siguiente apareció Justo Giani para clavar el 3-2 y desatar la locura local. Aldosivi no se conformó: sobre el cierre, Ayrton Preciado marcó, también de penal, el 4-2 que selló una victoria tan necesaria como sufrida. Fue un cierre apoteótico para un equipo que resistió hasta el último minuto y que, en medio de la tensión extrema, se ganó el derecho a seguir en Primera división.
Del otro lado, la derrota no solo marginó a San Martín de San Juan de los playoffs a los que había accedido deportivamente: también lo condenó por las dos tablas. El “Santo” finalizó último tanto en los promedios como en la tabla Anual, y su caída arrastró automáticamente a Godoy Cruz, que necesitaba un milagro para sobrevivir.
En Mendoza, el “Tomba” empató 1-1 frente a Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte. El “bodeguero”, pese a la presión del contexto, no pudo imponerse ante un “Malevo” ya sin chances de acceder a la Copa Libertadores pero aún competitivo. Con goles de Nicolás Benegas para Riestra y Santiago Andino para Godoy Cruz, el marcador quedó sellado y la suerte del elenco mendocino quedó escrita: incluso ganando, los tres puntos no habrían alcanzado, porque la victoria de Aldosivi lo dejaba penúltimo en la tabla Anual con 29 unidades, sin posibilidad de evitar el descenso.
Así, la historia quedó definida: Aldosivi se queda en Primera; San Martín de San Juan y Godoy Cruz bajan a la segunda categoría. Para el “Tomba”, el golpe es especialmente duro: después de 17 temporadas consecutivas en la élite, pierde su lugar en un cierre que lo encontró sin respuestas y dependiendo de otros resultados. Para San Martín, el impacto es doble, porque su rendimiento deportivo le había permitido clasificarse a playoffs, pero los números de la temporada lo sentenciaron antes de poder disputarlos.
Mientras tanto, en otra batalla simultánea, Riestra consiguió una recompensa a su campaña: aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2026.
En una jornada llena de emociones, Aldosivi gritó supervivencia. San Martín y Godoy Cruz, en cambio, iniciaron un camino nuevo, duro y conocido: el de la siempre exigente Primera Nacional.