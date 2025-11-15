Aldosivi se salvó y condenó al descenso a San Martín de San Juan y a Godoy Cruz

Pero había más turbulencias por venir. A poco del final, un penal ejecutado por Tomás Fernández volvió a empatar el marcador y sumergió al Minella en un clima de angustia insoportable. Sin embargo, en la jugada siguiente apareció Justo Giani para clavar el 3-2 y desatar la locura local. Aldosivi no se conformó: sobre el cierre, Ayrton Preciado marcó, también de penal, el 4-2 que selló una victoria tan necesaria como sufrida. Fue un cierre apoteótico para un equipo que resistió hasta el último minuto y que, en medio de la tensión extrema, se ganó el derecho a seguir en Primera división.