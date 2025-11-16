Siglo XXI, cambalache

Tiempos de reformas

Lo nuevo viene de la mano de la tan temida reforma laboral. El actual presidente en ejercicio lo repitió hasta el hartazgo en su campaña, y eso parecía seducir al votante. La inflación y todos sus males se resolverían en tres pasos o generaciones. En primer lugar, reforma del Estado para bajar el gasto público y poder reducir los impuestos. Transformación del mercado laboral hacia adelante para darle flexibilidad y provocar la apertura de la economía. Luego de esto, se pasa a la segunda etapa, caracterizada por una modificación previsional sin la vulneración de derechos y, finalmente, a la tercera que tiene como eje la transformación de los sistemas educativos y de salud, entre otras tantas que pueden ir apareciendo.