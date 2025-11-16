Gratitud y filosofía

No es una exageración afirmar que la razón está en peligro hoy en día. La razonabilidad no es el rasgo definitorio de nuestros políticos ni de nuestros líderes empresariales en todo el mundo, y a menudo parece estar ausente incluso en la práctica de nuestros colegas científicos. Como filósofos, que —en expresión de Husserl— nos sentimos “funcionarios de la humanidad”, tenemos una gran responsabilidad con nuestros conciudadanos, como Sócrates con Atenas. Con nuestro trabajo no solo transmitimos conocimiento filosófico a las nuevas generaciones, sino que mantenemos viva la llama del pensamiento riguroso en libertad, la llama de ser plenamente humanos.El año pasado, al recibir este premio, Vincent Colapietro nos instó a ‘ser el equivalente contemporáneo de las figuras hacia las que uno se siente más atraído; no simplemente bordar sus textos con nuestras anotaciones marginales’. La filosofía no es —no puede ser— simplemente un ejercicio académico; es un instrumento para la reconstrucción progresiva, crítica y racional de la vida cotidiana. En un mundo donde la vida diaria a menudo está desconectada de un examen inteligente de uno mismo y de los frutos de la actividad humana, una filosofía que se separe de las preocupaciones genuinamente humanas sería un lujo que no podemos permitirnos”.