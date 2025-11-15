Secciones
DeportesTenis

Argentina ya está en Bolonia y comienza la cuenta regresiva para el Final 8 de la Copa Davis

La Selección de Tenis llegó a Bolonia tras un extenso viaje y comenzó sus primeros entrenamientos de cara al debut del jueves ante Alemania en el Final 8 de la Copa Davis.

Argentina ya está en Bolonia y comienza la cuenta regresiva para el Final 8 de la Copa Davis Prensa AAT
Hace 1 Hs

Después de un viaje de casi 20 horas, la Selección Argentina de Tenis YPF llegó este hoy al mediodía a Bolonia, donde dentro de cinco días debutará en el Final 8 de la Copa Davis frente a Alemania. El equipo se instaló en Italia tras partir desde Ezeiza, con escala en Madrid y vuelo a Venecia, para luego completar el tramo final por tierra.

En la ciudad ya aguardaban Tomás Etcheverry y Horacio Zeballos. Una vez reunida, la delegación se registró en el hotel y se trasladó al complejo BolognaFiere, sede del torneo que reunirá a las ocho mejores selecciones del mundo entre el 18 y el 23 de noviembre. Por la tarde, Francisco Cerúndolo, Andrés Molteni y Francisco Comesaña realizaron un primer entrenamiento liviano bajo la supervisión del subcapitán Eduardo Schwank.

El equipo se mostró conforme con la superficie: una base de madera flotante con acabado acrílico, de velocidad medio-rápida y pique más alto. Recién este domingo tendrán el primer contacto con el court central, donde el jueves 20 (no antes de las 13 en Argentina) se medirán con la Alemania de Alexander Zverev.

Etcheverry ya aprovechó para entrenarse tres horas con el francés Arthur Rinderknech, mientras que Zeballos llegó desde Turín tras disputar las ATP Finals. El marplatense calificó su temporada con “un 10” y se ilusionó con la Copa Davis: “Sería hermoso. Somos un equipo competitivo y por supuesto que se puede ganar”.

Mañana, a las 12, el plantel participará del Welcome Event en el Palazzo Re Enzo y continuará los entrenamientos por la tarde. La cuenta regresiva ya comenzó en Bolonia. 

Temas Copa DavisHoracio ZeballosEduardo SchwankAlexander ZverevFrancisco CerúndoloTomás EtcheverryAndrés MolteniFrancisco Comesaña
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
3

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
4

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi
5

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús
6

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Más Noticias
El futuro electoral comienza a definirse en San Martín: Samuel Semrik será candidato a presidente

El futuro electoral comienza a definirse en San Martín: Samuel Semrik será candidato a presidente

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Comentarios