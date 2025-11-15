Argentina ya está en Bolonia y comienza la cuenta regresiva para el Final 8 de la Copa Davis

Después de un viaje de casi 20 horas, la Selección Argentina de Tenis YPF llegó este hoy al mediodía a Bolonia, donde dentro de cinco días debutará en el Final 8 de la Copa Davis frente a Alemania. El equipo se instaló en Italia tras partir desde Ezeiza, con escala en Madrid y vuelo a Venecia, para luego completar el tramo final por tierra.
En la ciudad ya aguardaban Tomás Etcheverry y Horacio Zeballos. Una vez reunida, la delegación se registró en el hotel y se trasladó al complejo BolognaFiere, sede del torneo que reunirá a las ocho mejores selecciones del mundo entre el 18 y el 23 de noviembre. Por la tarde, Francisco Cerúndolo, Andrés Molteni y Francisco Comesaña realizaron un primer entrenamiento liviano bajo la supervisión del subcapitán Eduardo Schwank.
El equipo se mostró conforme con la superficie: una base de madera flotante con acabado acrílico, de velocidad medio-rápida y pique más alto. Recién este domingo tendrán el primer contacto con el court central, donde el jueves 20 (no antes de las 13 en Argentina) se medirán con la Alemania de Alexander Zverev.
Etcheverry ya aprovechó para entrenarse tres horas con el francés Arthur Rinderknech, mientras que Zeballos llegó desde Turín tras disputar las ATP Finals. El marplatense calificó su temporada con “un 10” y se ilusionó con la Copa Davis: “Sería hermoso. Somos un equipo competitivo y por supuesto que se puede ganar”.
Mañana, a las 12, el plantel participará del Welcome Event en el Palazzo Re Enzo y continuará los entrenamientos por la tarde. La cuenta regresiva ya comenzó en Bolonia.