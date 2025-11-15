Argentina ya está en Bolonia y comienza la cuenta regresiva para el Final 8 de la Copa Davis

En la ciudad ya aguardaban Tomás Etcheverry y Horacio Zeballos. Una vez reunida, la delegación se registró en el hotel y se trasladó al complejo BolognaFiere, sede del torneo que reunirá a las ocho mejores selecciones del mundo entre el 18 y el 23 de noviembre. Por la tarde, Francisco Cerúndolo, Andrés Molteni y Francisco Comesaña realizaron un primer entrenamiento liviano bajo la supervisión del subcapitán Eduardo Schwank.