Unsta impulsa la innovación educativa con microcredenciales digitales y aulas híbridas

Más de 50 carreras presenciales y a distancia -con validez nacional y certificadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneu)- ya están al alcance de los próximos profesionales para que elijan el camino que más se ajuste a sus intereses y vocaciones. Las inscripciones están abiertas en todas sus sedes: Central (9 de Julio 165), Campus Yerba Buena (avenida Presidente Perón 2.085) y Concepción (Julio Argentino Roca 37). Los interesados pueden inscribirse los 365 días del año, las 24 horas al entrar en ingreso.unsta.edu.ar en tres sencillos pasos: seleccionar la sede y completar el formulario de preinscripción, luego abonar la matrícula por diferentes medios de pago y finalmente presentar la documentación requerida de manera 100% digital.