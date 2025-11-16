Unsta impulsa la innovación educativa con microcredenciales digitales y aulas híbridas

La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) anunció el lanzamiento de las Microcredenciales Digitales, convirtiéndose en la primera universidad de Tucumán y la segunda del Noroeste Argentino en adoptar este modelo de certificación innovador que ya es tendencia en instituciones de educación superior de todo el mundo. Las microcredenciales permiten acreditar -de manera ágil y verificable- competencias específicas, saberes profesionales y trayectos formativos cortos, respondiendo a las demandas actuales del mercado laboral y a la necesidad de actualización permanente. Las mismas se emitirán mediante un sistema digital seguro mediante Acreditta, con tecnología blockchain, lo que garantiza trazabilidad, autenticidad y portabilidad internacional.
El rector de la Unsta, Mg. Ing. Federico Fanjul, destacó que este lanzamiento marca “un paso clave en la modernización académica y en la consolidación de un modelo educativo flexible, con foco en el desarrollo de habilidades profesionales concretas”. A su vez, subrayó que el proyecto busca “acercar a estudiantes y graduados un sistema de certificación más dinámico, pensado para el futuro del trabajo”.
• Aulas con aprendizaje híbrido pensado para el futuro
En paralelo, la institución presenta su ambicioso Proyecto Aula Híbrida, una iniciativa que surge ante la necesidad de fortalecer la comunidad educativa cuando lo virtual crece, sin perder la riqueza del encuentro presencial. Sus objetivos responden a la necesidad de reconstruir espacios de vínculo entre estudiantes, potenciar el acompañamiento pedagógico y fomentar el trabajo colaborativo a través de un aula equipada para la modalidad híbrida. Este modelo combina clases virtuales con el entorno físico pensado para la interacción, en línea con las nuevas tendencias globales de educación.
• Ingreso 2026 y sedes en expansión
Más de 50 carreras presenciales y a distancia -con validez nacional y certificadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneu)- ya están al alcance de los próximos profesionales para que elijan el camino que más se ajuste a sus intereses y vocaciones. Las inscripciones están abiertas en todas sus sedes: Central (9 de Julio 165), Campus Yerba Buena (avenida Presidente Perón 2.085) y Concepción (Julio Argentino Roca 37). Los interesados pueden inscribirse los 365 días del año, las 24 horas al entrar en ingreso.unsta.edu.ar en tres sencillos pasos: seleccionar la sede y completar el formulario de preinscripción, luego abonar la matrícula por diferentes medios de pago y finalmente presentar la documentación requerida de manera 100% digital.
Además, la Unsta refuerza su infraestructura con la ampliación del Campus Yerba Buena y la construcción de una nueva sede en el Campus Concepción, reafirmando su compromiso con el desarrollo territorial y la accesibilidad universitaria en Tucumán.
Para conocer más sobre la vida universitaria también pueden consultar mediante WhatsApp al 3816201120 y por correo electrónico a informes@unsta.edu.ar durante todo el año.