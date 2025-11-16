Hidroterapia en el Ateneo Salesiano: moverse, disfrutar y sanar en el agua

Desde el natatorio del Ateneo Salesiano, ubicado en Don Bosco y Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán, se abre una invitación para todo público: participar del espacio de hidroterapia, una experiencia pensada para disfrutar, relajarse y sanar mediante el movimiento en el agua.
A través de juegos, ejercicios y momentos de relajación, los participantes logran fortalecer su cuerpo, mejorar su bienestar general y ganar confianza día a día. “Se trata de un lugar donde el agua se convierte en salud, alegría y encuentro”, destaca la profesora Cynthia Ramallo, una de las referentes de la propuesta.
La hidroterapia se basa en la utilización del agua con fines terapéuticos, tanto para prevenir como para tratar distintas dolencias musculares. En este espacio, el Ateneo Salesiano pone a disposición su natatorio para aprovechar los beneficios del medio acuático, promoviendo la relajación y brindando apoyo en tratamientos para diferentes patologías.
El uso del agua con fines curativos tiene una larga historia: los profesionales de la salud la emplean desde tiempos remotos para aliviar lesiones y enfermedades.
En las últimas décadas, la ciencia médica ha profundizado sus estudios y hoy la hidroterapia cuenta con evidencia científica que respalda su eficacia.
Diversas investigaciones demuestran que esta práctica puede ser una excelente opción para reducir el dolor muscular, mejorar la movilidad y aliviar la rigidez articular.
El Ateneo Salesiano ofrece así un espacio donde cuerpo y mente se equilibran, en un entorno cuidado y guiado por profesionales.
Para más información o inscripciones, se puede escribir vía WhatsApp al 381 4044560.