El pasado 10 de noviembre, el Centro Cultural Virla fue escenario de las III Jornadas Científicas del Colegio Santa María, un espacio donde los estudiantes socializan y comparten los conocimientos construidos a lo largo del año en el espacio curricular Proyecto de Investigación Ciencias Naturales y Sociedad, articulado con el Departamento de Lengua Extranjera.
Este año, las investigaciones se desarrollaron en el marco del programa institucional Escuelas Promotoras de Salud. Los estudiantes de 6° año presentaron trabajos centrados en un eje común: “Concepciones sobre la salud”.
Lejos de limitarse a repetir contenidos, los jóvenes llevaron adelante un auténtico proceso de investigación científica. Definieron un problema, formularon preguntas, diseñaron encuestas, realizaron trabajo de campo, analizaron datos y expusieron públicamente sus conclusiones.
Cada grupo exploró un aspecto distinto de las ideas y prácticas relacionadas con la salud dentro de la población de San Miguel de Tucumán. Los temas abordados incluyeron:
-Automedicación
-Significados de salud y enfermedad
-Alimentación, actividad física y hábitos cotidianos
-Uso de terapias alternativas
-Concepciones de salud entre docentes
Los proyectos siguieron un diseño descriptivo-comparativo y un enfoque mixto que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas. Las encuestas incluyeron participantes de distintas edades, lo que permitió contrastar percepciones y hábitos entre generaciones.
Entre los principales resultados se destacaron:
1. Más del 50% de los encuestados recurre a la automedicación, especialmente en adultos.
2. Predomina la idea de salud como bienestar integral, aunque persiste una mirada biomédica tradicional.
3. Si bien existe conciencia sobre la alimentación, la actividad física continúa siendo baja en todos los grupos etarios.
4. La salud mental empieza a ocupar un lugar central en la noción de bienestar.
Estos hallazgos ofrecen una mirada local y actualizada sobre las representaciones de salud en la comunidad tucumana.
Pero el mayor valor de la experiencia está en el proceso formativo:
Los estudiantes avanzan de la opinión a la búsqueda de evidencia.
Desarrollan pensamiento crítico y capacidad de comunicar con claridad.
Producen información útil para la comunidad.
Transforman a la escuela en un espacio activo de promoción de la salud.
Las III Jornadas Científicas del Colegio Santa María no sólo presentaron resultados: mostraron a jóvenes que investigan, se comprometen y construyen conocimiento. Una experiencia que reafirma la misión del colegio de formar estudiantes capaces de mirar su realidad, comprenderla y aportar a su transformación.