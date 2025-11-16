El pasado 10 de noviembre, el Centro Cultural Virla fue escenario de las III Jornadas Científicas del Colegio Santa María, un espacio donde los estudiantes socializan y comparten los conocimientos construidos a lo largo del año en el espacio curricular Proyecto de Investigación Ciencias Naturales y Sociedad, articulado con el Departamento de Lengua Extranjera.