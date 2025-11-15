Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Chau, chau adiós. No habrá espacio para milagros: Atlético cerró una temporada para el olvido con su decimotercera derrota en 16 partidos a domicilio. El 3-1 que le propinó Lanús en La Fortaleza en la noche del viernes, más allá de algunos pasajes de buen fútbol mostrados por el equipo de Hugo Colace, terminó siendo la crónica de un final anunciado, su despedida definitiva a la ilusión vana de meterse en los playoffs del Torneo Clausura.