Argentina vs Escocia: cómo impacta el partido en el ranking rumbo al Mundial 2027

Argentina llega fortalecida tras el resonante triunfo conseguido en Cardiff frente a Gales, un 52-28 que dejó sensaciones de crecimiento colectivo y una identidad más clara. Escocia, en cambio, arriba golpeada después de caer como local ante los All Blacks por 25-17. Pero aunque el contexto deportivo pesa, lo que rodea este partido tiene un valor que trasciende lo inmediato: el impacto directo en el ranking de World Rugby y su influencia en el sorteo del Mundial de Australia 2027.