Los Pumas, con la mira en el ranking: qué necesitan ante Escocia para acercarse al objetivo del sorteo del Mundial 2027

Tras la contundente victoria por 52-28 frente a Gales, Los Pumas enfrentarán a Escocia con un objetivo estratégico: mejorar su posición en el Ranking de World Rugby, la tabla que definirá la ubicación de los equipos en el sorteo de la Copa del Mundo 2027. Hoy, la Selección depende únicamente de su desempeño en esta ventana.