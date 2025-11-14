Los Pumas, con la mira en el ranking: qué necesitan ante Escocia para acercarse al objetivo del sorteo del Mundial 2027

Tras la contundente victoria por 52-28 frente a Gales, Los Pumas enfrentarán a Escocia con un objetivo estratégico: mejorar su posición en el Ranking de World Rugby, la tabla que definirá la ubicación de los equipos en el sorteo de la Copa del Mundo 2027. Hoy, la Selección depende únicamente de su desempeño en esta ventana.
Argentina ocupa el sexto lugar con 84.30 puntos, por encima de Australia (81.69), mientras que Escocia -el rival de este domingo- aparece octava con 81.21. La diferencia entre unos y otros todavía es sólida, pero podría moverse de manera significativa según el resultado en Murrayfield.
Qué pasa si Los Pumas ganan
- Triunfo con punto bonus: +1.49 puntos
Argentina estirará de forma importante la ventaja sobre Australia.
- Triunfo sin punto bonus: +0.99 puntos
También aumentará la brecha, manteniendo el control del sexto puesto.
Qué pasa si Argentina pierde
- Derrota con bonus defensivo: -1.01 puntos
La diferencia se achicará, pero Los Pumas seguirán arriba del "Cardo".
- Derrota sin bonus: -1.51 puntos
El escenario más desfavorable: Escocia quedará a solo 0.6 unidades.
Qué puede pasar con Australia
Los Wallabies visitan a Irlanda y solo sumarán puntos si ganan:
- Triunfo con bonus: +3 puntos
- Triunfo sin bonus: +2 puntos
Si no ganan, mantendrán su puntuación actual.
Cómo está el Ranking de World Rugby antes del fin de semana
- Sudáfrica - 93.06
- Nueva Zelanda - 91.35
- Irlanda - 89.83
- Inglaterra - 88.06
- Francia - 86.95
- Argentina - 84.30
- Australia - 81.69
- Escocia - 81.21
- Fiji - 81.15
- Italia - 78.98