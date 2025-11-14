Secciones
DeportesRugby

Los Pumas, con la mira en el ranking: qué necesitan ante Escocia para acercarse al objetivo del sorteo del Mundial 2027

Tras vencer a Gales, Argentina llega a Murrayfield en el sexto puesto del ranking mundial y depende de su desempeño para ampliar la ventaja sobre Australia y sostener una posición clave rumbo al sorteo de la Copa del Mundo 2027.

Prisciantelli anotó dos tries contra Gales. Prisciantelli anotó dos tries contra Gales. Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR
Hace 1 Hs

Tras la contundente victoria por 52-28 frente a Gales, Los Pumas enfrentarán a Escocia con un objetivo estratégico: mejorar su posición en el Ranking de World Rugby, la tabla que definirá la ubicación de los equipos en el sorteo de la Copa del Mundo 2027. Hoy, la Selección depende únicamente de su desempeño en esta ventana.

Argentina ocupa el sexto lugar con 84.30 puntos, por encima de Australia (81.69), mientras que Escocia -el rival de este domingo- aparece octava con 81.21. La diferencia entre unos y otros todavía es sólida, pero podría moverse de manera significativa según el resultado en Murrayfield.

Qué pasa si Los Pumas ganan

  • Triunfo con punto bonus: +1.49 puntos
    Argentina estirará de forma importante la ventaja sobre Australia.
  • Triunfo sin punto bonus: +0.99 puntos
    También aumentará la brecha, manteniendo el control del sexto puesto.

Qué pasa si Argentina pierde

  • Derrota con bonus defensivo: -1.01 puntos
    La diferencia se achicará, pero Los Pumas seguirán arriba del "Cardo".
  • Derrota sin bonus: -1.51 puntos
    El escenario más desfavorable: Escocia quedará a solo 0.6 unidades.

Qué puede pasar con Australia

Los Wallabies visitan a Irlanda y solo sumarán puntos si ganan:

  • Triunfo con bonus: +3 puntos
  • Triunfo sin bonus: +2 puntos

Si no ganan, mantendrán su puntuación actual.

Cómo está el Ranking de World Rugby antes del fin de semana

  1. Sudáfrica - 93.06
  2. Nueva Zelanda - 91.35
  3. Irlanda - 89.83
  4. Inglaterra - 88.06
  5. Francia - 86.95
  6. Argentina - 84.30
  7. Australia - 81.69
  8. Escocia - 81.21
  9. Fiji - 81.15
  10. Italia - 78.98

Temas Los Pumas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Naranjitas cayeron ante Rosario, pero siguen firmes en el Argentino Juvenil M17

Los Naranjitas cayeron ante Rosario, pero siguen firmes en el Argentino Juvenil M17

Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

Mateo Carreras será titular ante Gales y Thomas Gallo esperará su oportunidad en Cardiff

Mateo Carreras será titular ante Gales y Thomas Gallo esperará su oportunidad en Cardiff

“Queremos que Tucumán sea un ejemplo”: el sueño inclusivo que se hace realidad con el Encuentro Nacional Mixed Ability

“Queremos que Tucumán sea un ejemplo”: el sueño inclusivo que se hace realidad con el Encuentro Nacional Mixed Ability

Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

La reaparición de las viejas mañas
2

La reaparición de las viejas mañas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
3

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Comentarios