Seven de la República: cómo llega el seleccionado tucumano a la gran cita en Paraná

Lagarrigue también remarcó cuál es el primer paso antes de pensar en resultados. “Básicamente, el primer objetivo es agrupar, armar el grupo. Y desde ahí pensar en el objetivo grande. Como dice "Rudy", estar entre los cuatro es el primer objetivo. Una vez que se cumple, ya se piensa en disputar la final”, enfatizó.

Con una base amplia, buenas actuaciones recientes y la posibilidad de medir fuerzas en el Seven Joaquín Quintana, Tucumán llega al tramo final de la preparación con confianza y claridad. Quedan días de trabajo, ajustes y definiciones, pero la misión está marcada: volver a ser protagonista en el Seven de la República y sostener la tradición naranja en el escenario más exigente del país.