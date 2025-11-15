Secciones
Mundo

Brasil inauguró la estatua de la Virgen María más grande del mundo: supera al Cristo Redentor y convoca multitudes

El monumental homenaje a Nuestra Señora de Fátima fue presentado en Crato, Ceará, ante miles de fieles. Con 54 metros de altura, la nueva imagen se convierte en un ícono del turismo religioso.

Brasil inauguró la estatua de la Virgen María más grande del mundo: supera al Cristo Redentor y convoca multitudes
Hace 1 Hs

Brasil sumó un nuevo símbolo monumental a su mapa religioso. En el municipio de Crato, en el estado de Ceará, miles de personas se congregaron el jueves pasado por la noche para presenciar la inauguración de la estatua de la Virgen María más grande del mundo, dedicada a Nuestra Señora de Fátima. Con 54 metros de altura, la imponente figura supera en dimensiones al célebre Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros, y se posiciona como un nuevo referente para los fieles.

La ceremonia contó con una masiva participación de devotos que llegaron desde temprano para asegurar un lugar frente al monumento. El evento incluyó una misa especial celebrada en un escenario montado a sus pies y continuó con la bendición inaugural. La noche estuvo acompañada por conciertos de destacados artistas de música religiosa, como Hermana Raquel, Patrícia y el padre Fábio de Mello, una de las figuras más esperadas según informó el medio local G1.

Brasil inauguró la estatua de la Virgen María más grande del mundo: supera al Cristo Redentor y convoca multitudes

La atmósfera fue profundamente espiritual y festiva. Miles de peregrinos llenaron el espacio alrededor de la gigantesca imagen, expresando su emoción y devoción en una jornada que se extendió por varias horas. Para el Gobierno de Ceará, la nueva estatua no solo destaca por su tamaño, sino también por su relevancia simbólica, al convertirse oficialmente en la mayor representación de la Virgen María en el mundo.

La elección de Crato como sede del monumento tiene un fuerte arraigo cultural y religioso. La región del Cariri posee una profunda devoción a la Virgen de Fátima, y la construcción de la estatua responde tanto a esa tradición como a la intención de fortalecer la identidad espiritual de la zona. De acuerdo con medios locales, el proyecto nació como un homenaje a la Virgen, pero también como un impulso para consolidar al municipio como un destino clave del turismo religioso.

Con la inauguración, Crato se proyecta ahora como un nuevo epicentro de la fe católica en Brasil. Las autoridades esperan que la afluencia de visitantes contribuya a dinamizar la economía local y a reforzar los lazos de la comunidad con su patrimonio espiritual. La monumental figura de Nuestra Señora de Fátima ya se alza como un faro de devoción que promete atraer peregrinos de todo el país y del mundo.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un feroz tornado arrasó una ciudad del sur de Brasil y dejó al menos seis muertos

Un feroz tornado arrasó una ciudad del sur de Brasil y dejó al menos seis muertos

Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans

Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans

Tornado en el sur de Brasil: seis personas murieron y 750 resultaron heridas

Tornado en el sur de Brasil: seis personas murieron y 750 resultaron heridas

Tornado histórico en el sur de Brasil: más de 10.000 personas quedaron sin hogar en Paraná

Tornado histórico en el sur de Brasil: más de 10.000 personas quedaron sin hogar en Paraná

Qué país latinoamericano alberga la mayor reserva de agua potable sin explotar

Qué país latinoamericano alberga la mayor reserva de agua potable sin explotar

Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
3

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
4

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús
5

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
6

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Más Noticias
La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Comentarios