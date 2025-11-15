Brasil inauguró la estatua de la Virgen María más grande del mundo: supera al Cristo Redentor y convoca multitudes

La elección de Crato como sede del monumento tiene un fuerte arraigo cultural y religioso. La región del Cariri posee una profunda devoción a la Virgen de Fátima, y la construcción de la estatua responde tanto a esa tradición como a la intención de fortalecer la identidad espiritual de la zona. De acuerdo con medios locales, el proyecto nació como un homenaje a la Virgen, pero también como un impulso para consolidar al municipio como un destino clave del turismo religioso.