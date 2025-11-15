Brasil inauguró la estatua de la Virgen María más grande del mundo: supera al Cristo Redentor y convoca multitudes

Brasil sumó un nuevo símbolo monumental a su mapa religioso. En el municipio de Crato, en el estado de Ceará, miles de personas se congregaron el jueves pasado por la noche para presenciar la inauguración de la estatua de la Virgen María más grande del mundo, dedicada a Nuestra Señora de Fátima. Con 54 metros de altura, la imponente figura supera en dimensiones al célebre Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros, y se posiciona como un nuevo referente para los fieles.
La ceremonia contó con una masiva participación de devotos que llegaron desde temprano para asegurar un lugar frente al monumento. El evento incluyó una misa especial celebrada en un escenario montado a sus pies y continuó con la bendición inaugural. La noche estuvo acompañada por conciertos de destacados artistas de música religiosa, como Hermana Raquel, Patrícia y el padre Fábio de Mello, una de las figuras más esperadas según informó el medio local G1.
La atmósfera fue profundamente espiritual y festiva. Miles de peregrinos llenaron el espacio alrededor de la gigantesca imagen, expresando su emoción y devoción en una jornada que se extendió por varias horas. Para el Gobierno de Ceará, la nueva estatua no solo destaca por su tamaño, sino también por su relevancia simbólica, al convertirse oficialmente en la mayor representación de la Virgen María en el mundo.
La elección de Crato como sede del monumento tiene un fuerte arraigo cultural y religioso. La región del Cariri posee una profunda devoción a la Virgen de Fátima, y la construcción de la estatua responde tanto a esa tradición como a la intención de fortalecer la identidad espiritual de la zona. De acuerdo con medios locales, el proyecto nació como un homenaje a la Virgen, pero también como un impulso para consolidar al municipio como un destino clave del turismo religioso.
Con la inauguración, Crato se proyecta ahora como un nuevo epicentro de la fe católica en Brasil. Las autoridades esperan que la afluencia de visitantes contribuya a dinamizar la economía local y a reforzar los lazos de la comunidad con su patrimonio espiritual. La monumental figura de Nuestra Señora de Fátima ya se alza como un faro de devoción que promete atraer peregrinos de todo el país y del mundo.