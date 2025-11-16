El último recurso de valor: ¿por qué el propósito será la moneda innegociable del futuro?

El último recurso: la inversión en lo humano

La respuesta a esta crisis de sentido no está en una nueva ley ni en un software más avanzado. Está en una re-evalucción de lo que tiene valor. Y esa es la mirada humanista de mi filosofía. La única moneda que será innegociable en el futuro es el propósito. Y el único activo que no se devaluará es la conexión humana genuina.