Sorpresa en Río Negro: un padre volvió después de 40 años para pagar la cuota alimentaria de su hija con discapacidad

Un caso tan inusual como conmovedor tuvo lugar en Río Negro, donde un hombre regresó al país después de cuarenta años de ausencia para acordar el pago de la cuota alimentaria de una de sus hijas, quien tiene una discapacidad. La historia se remonta a mediados de la década de 1980, cuando el protagonista decidió romper su vínculo de pareja, abandonar a sus cuatro hijos y mudarse a Chile sin dejar ningún tipo de información sobre su paradero.
Su ex pareja debió afrontar sola la crianza y el sostenimiento económico de la familia, mientras los años pasaban sin que se conociera el más mínimo dato sobre el padre. Aunque hoy los hijos ya son adultos y cuentan con independencia económica, una de las mujeres requiere mayor asistencia debido a su discapacidad. Esa necesidad renovó los intentos de la madre por localizar al hombre, luego de múltiples intentos fallidos a lo largo de las décadas.
La mujer decidió entonces recurrir al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC), en Cipolletti, para iniciar una mediación alimentaria. Con el acompañamiento de una defensora pública se dio inicio al trámite, y fue a través de una notificación por Whatsapp que finalmente pudieron ubicar al padre ausente.
Pese al paso del tiempo y a la distancia, el hombre aceptó presentarse a la audiencia y asistió acompañado de su abogado. En el encuentro, las partes lograron llegar a un acuerdo: se comprometió a abonar una cuota alimentaria equivalente al 30% de su salario de jubilación, además del Sueldo Anual Complementario (SAC). Según lo pactado, los depósitos deberán realizarse entre el 1 y el 10 de cada mes a partir de enero de 2026, y también se fijó el pago correspondiente al mes de diciembre mediante transferencia bancaria.
El proceso de mediación no solo permitió alcanzar un entendimiento económico, sino que también abrió la puerta a algo inesperado: fue el primer espacio de diálogo entre el padre y sus hijos desde su partida en los años 80. Según señalaron quienes intervinieron en la instancia, el mediador cumplió un rol clave alentando a la familia a retomar la comunicación, un paso significativo tras décadas de silencio y desencuentros.