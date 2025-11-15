“El ambiente en clave constitucional”: la obra de Claudia Sbdar se presenta en la UBA

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) será el escenario para la presentación del libro "El ambiente en clave constitucional" de la doctora Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. El evento, una cita para la comunidad jurídica y ambiental, tendrá lugar el lunes 17 de noviembre a las 16.30 en el emblemático Salón Verde de la facultad. La apertura estará a cargo del doctor Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho (UBA), y la presentación contará con figuras de relieve internacional como Romain Nadal, Embajador de Francia en Argentina, el profesor Luca Mezzetti, catedrático de Derecho Constitucional de la UNIBO, y el profesor Alejandro Amaya, presidente del Instituto para el Desarrollo Constitucional.
La obra de Sbdar, a lo largo de sus casi 300 páginas, se enfoca en la importancia del Derecho en el ambiente, analizando diversas temáticas inherentes al cuidado del planeta y la injerencia de las leyes al respecto. El primer capítulo, "Constitución Nacional: ambiente y sociedad", aborda la constitucionalización del ambiente, centrándose en los alcances del artículo 41 de la Constitución Nacional, y subraya que el derecho a la salud y el equilibrio ecológico configuran un bien social que se traduce en dignidad humana. Según la autora, la protección del ambiente va más allá de lo natural, involucrando el aspecto social y constituyendo un bien colectivo que demanda amparo frente a amenazas. El profesor Mezzetti, autor del prólogo, ya ha destacado que el libro "constituye una herramienta de referencia imprescindible en materia ambiental" para comprender la evolución del sistema jurídico argentino en las últimas décadas.
Sbdar remarca que la cuestión ambiental nos involucra a todos y que el acceso a la información y la participación pública son mecanismos insustituibles en el camino del desarrollo sustentable. Para la vocal de la Corte, solo empoderando a las personas a través de la educación y la información serán capaces de construir una ciudadanía crítica y participativa. El libro, que también fue presentado en el marco de las Jornadas Nacionales por los 10 años del Código Civil y Comercial, destaca la importancia de darle identidad al derecho ambiental a partir de la Constitución. Editada por Rubinzal-Culzoni , la obra se presenta como una herramienta clave para el mejoramiento de la calidad de vida y la dignidad de las personas.