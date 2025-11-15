“El ambiente en clave constitucional”: la obra de Claudia Sbdar se presenta en la UBA

La obra de Sbdar, a lo largo de sus casi 300 páginas, se enfoca en la importancia del Derecho en el ambiente, analizando diversas temáticas inherentes al cuidado del planeta y la injerencia de las leyes al respecto. El primer capítulo, "Constitución Nacional: ambiente y sociedad", aborda la constitucionalización del ambiente, centrándose en los alcances del artículo 41 de la Constitución Nacional, y subraya que el derecho a la salud y el equilibrio ecológico configuran un bien social que se traduce en dignidad humana. Según la autora, la protección del ambiente va más allá de lo natural, involucrando el aspecto social y constituyendo un bien colectivo que demanda amparo frente a amenazas. El profesor Mezzetti, autor del prólogo, ya ha destacado que el libro "constituye una herramienta de referencia imprescindible en materia ambiental" para comprender la evolución del sistema jurídico argentino en las últimas décadas.